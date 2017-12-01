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العثماني : الحكومة تعمل بجهد كبير لإخراج صندوق التضامن بين الجهات للوجود

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 18:17 العثماني : الحكومة تعمل بجهد كبير لإخراج صندوق التضامن بين الجهات للوجود | بوليتيك
العثماني : الحكومة تعمل بجهد كبير لإخراج صندوق التضامن بين الجهات للوجود
أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين إن حكومته تعمل بجهد كبير على إخراج صندوق التضامن بين الجهات للوجود في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنها قد

شوف تيفي:

 

أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين إن حكومته تعمل بجهد كبير على إخراج صندوق التضامن بين الجهات للوجود في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنها قد ضخت في ميزانيته في قانون مالية 2018 ما يقارب 9 مليون درهم ".

وأكد رئيس الحكومة أن استثمارات الدولة في القطاعات الحيوية الكبرى مثل قطاع الصحة والتعليم توزع بشكل متساو حسب نسبة ساكنة كل جهة، فمثلا ساكنة جهة الدار البيضاء لا يمكن مقارنتها بجهة درعة تافيلالت لأنها تصل إلى 7 مليون نسمة لذلك تستفيد من أكبر حصة من الاستثمارات.

أما بخصوص موضوع الاستثمارات العمومية فقد أشار العثماني إلى أنها توزع حسب ساكنة كل جهة وليس فيها أي تمييز بين الجهات، مشيرا إلى أن برنامج محاربة التفاوتات المجالية، موجه خصيصا للعالم القروي وتم من خلاله بناء 25 كلم من الطرق وتأهيل وإصلاح 10 آلاف كلم من الطرق المهترئة .

 

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شوف تيفي العثماني صندوق التضامن بين الجهات للعالم القروي

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