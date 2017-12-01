سابقة: مغربية محجبة تفوز بمقعد في البرلمان الكتالوني ﻿

فازت المرشحة المغربية الحاملة للجنسية الإسبانية نجاة دريوش، على مقعد في البرلمان الكتالوني، الذي انتخب أعضاؤه الخميس الماضي، وبهذا الإنجاز تكون نجاة أول مسلمة محجبة تدخل البرلمان الكاتالوني.

شوف تيفي:

فازت المرشحة المغربية الحاملة للجنسية الإسبانية نجاة دريوش، على مقعد في البرلمان الكتالوني، الذي انتخب أعضاؤه الخميس الماضي، وبهذا الإنجاز تكون نجاة أول مسلمة محجبة تدخل البرلمان الكاتالوني.

ووفق ما كتبته وسائل إعلام إسبانية فقد كانت نجاة في الرتبة الثانية على لائحة حزب اليسار الجمهوري الكاتلوني، وهو أحد الأحزاب المطالبة بالانفصال، وقالت مصادر لمجلة ''لالة فاطمة'' أن مرشحين آخرين مغربيين كانا أيضا مرشحين غير أنهما لم يحصلا على الأصوات الكافية لدخول البرلمان

نفس المصادر أكدت أن ''نجاة دريوش'' مهاجرة مغربية وصلت إلى كتالونيا سنة 1990 برفقة عائلتها وهي في سن التاسعة، وبدأت نشاطها السياسي في الـ17 من العمر، وتعمل في المجلس المحلي لمدينة ماسنو خارج برشلونة منذ 17 عامًا.

وجاء انتخاب نجاة الدريوش وحصولها على مقعد في برلمان كتالونيا، قبل أيام على تصريحات نقلها موقع سكاي نيوز، وقال بأن نجاة تخشى اشتعال الموقف مع المسلمين.