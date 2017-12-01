الحموشي يرفع حالة التأهب في أكادير لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية ﻿

مع اقتراب نهاية كل سنة تتأهب العناصر الأمنية في مدينة أكادير على غرار باقي المدن المغربية خصوصا منها السياحية التي تعرف إقبالا متزايدا للسياح بهذه المناسبة وذلك لتأمين احتفالات رأس السنة

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مع اقتراب نهاية كل سنة تتأهب العناصر الأمنية في مدينة أكادير على غرار باقي المدن المغربية خصوصا منها السياحية التي تعرف إقبالا متزايدا للسياح بهذه المناسبة وذلك لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية.

احتفالات رأس السنة سبقتها اجتماعات أمنية استباقية حضرتها جميع الفرق المعنية بالتغطية الأمنية على أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير، من أجل تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2018، ومرورها في ظروف مناسبة.

ووفقا لمصدر أمني فقد وضعت الولاية خطة أمنية محكمة من خلال تشديد الطوق الأمني على المناطق الحساسة، وخاصة المنطقة السياحية وكافة أحياء المدينة، عبر تشغيل الكاميرات وتحريك كافة الدوريات الراجلة والراكبة واستخدام صقور الدراجات النارية والزيادة في حصيص الشرطة والأمن من مختلف المصالح الأمنية، زيادة على تنصيب عدد من السدود الأمنية بمداخل المدينة ونقطها الاستراتيجية وتشغيل كاميرات الشوارع الكبرى واستخدام الكلاب المدربة وتشغيل دوريات أمنية مضاعفة بكورنيش أكَادير.

ومن جانب آخر فقد استعدت المطاعم والفنادق الفخمة بما فيه الكفاية لهذه المناسبة من خلال تشغيل عدد من رجال الأمن الخاص، وتهيئة أمكنة الاستقبال لضمان راحة الزبناء المغاربة والسياح الأجانب على حد سواء.