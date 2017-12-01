هذا ما قررته الفنانة سميرة سعيدة بعد اعتزالها الفن ﻿

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن رغبتها بعد اعتزالها للفن والابتعاد عن الساحة الفنية، أنها تود خلال الرجوع إلى مسقط رأسها المغرب والاستقرار به بعدما قضت نصف عمرها بعيدة عنه مقيمة في مصر.

شوف تيفي

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن رغبتها بعد اعتزالها للفن والابتعاد عن الساحة الفنية، أنها تود خلال الرجوع إلى مسقط رأسها المغرب والاستقرار به بعدما قضت نصف عمرها بعيدة عنه مقيمة في مصر.

وقالت الديفا خلال استضافتها في البرنامج المصري ''صاحبة السعادة'' الذي يبث عبر قناة ''''CBC'' أمس الاثنين، على أنها تريد أن تستقر في بلدها المغرب بعد الاعتزال، موضحة أن مصر تحتضن ذكريات كثيرة عاشتها بها و ربطت علاقات صداقة عديدة زادت من حبها للبلد الذي تعتبره بلدها هو الآخر.

أوضحت سميرة سعيدة أن اتخاذها لقرار الاعتزال تود من خلاله العيش بالقرب من أسرتها الصغيرة التي ابتعدت عنها لسنوات بسبب ظروف عملها، و من بين رغباتها العيش في منزل بسيط ذو إطلالة بحرية بغية الهروب من صخب المدينة وضوضائها ، لتستيقظ كل صباح لتجد البحر أمامها.