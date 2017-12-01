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عاجل.. الفنان المغربي المزكلدي يرقد في المستشفى والنقابات الفنية آوت

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 17:06 عاجل.. الفنان المغربي المزكلدي يرقد في المستشفى والنقابات الفنية آوت | ثقافة و فنون
عاجل.. الفنان المغربي المزكلدي يرقد في المستشفى والنقابات الفنية آوت
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الفنان المغربي الرائد محمد المزكلدي يوجد في هذه الأثناء بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء.

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الفنان المغربي الرائد محمد المزكلدي يوجد في هذه الأثناء بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن المزكلدي خضع لعمليات جراحية، حيث يعاني من آثار صحية، في الوقت الذي لم تتدخل النقابات الفنية للاطلاع على حالته الصحية أو إصدار بيان في الموضوع، ولا حتى تعاضدية الفنانين، رغم أن الفنان المزكلدي يعيش ظروفا خاصة، وهو من الرواد الذين أعطوا لهذا للمجال الفني الشيء الكثير.

إلى ذلك عبر ت المصادر ذاتها عن أسفها الشديد، عن ما يلحق ببعض الفنانين المغاربة، من نسيان وتجاهل في بعض الأحيان، خصوصا أن بعضهم يموتون ويتألمون في صمت، بعد أن حققوا تاريخا وإرثا فنيا كبيرا زينت به الخزانة الفنية المغربية.

 

‫شوف تيفي

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المزكلدي فنان مصحة نقابات

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