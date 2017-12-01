العثماني لم يقل أن الوردي أسوء وزير في تاريخ المغرب ﻿

أكد خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن علاقة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، بحليفه التقدم والاشتراكية تسير في مساره

شـــوف تيفي:

أكد خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح لـ "شوف تيفي" أن علاقة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، بحليفه التقدم والاشتراكية تسير في مسارها المعتاد والطبيعي الذي ساد منذ لحظة تشكيل الأغلبية الحالية، معتبرا أن ما راج من أخبار في بعض وسائل الإعلام حول انتقاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لحزب التقدم والاشتراكية وتعبيره عن كون الحسين الوردي هو أسوأ وزير صحة مَرّ في تاريخ المغرب، "كلام غير صحيح، لانطوائه على تأويلات لفحوى ما تضمنته كلمة رئيس الحكومة على هامش اللقاء الذي جمعه مؤخرا بشبيبة الحزب بمدينة بوزنيقة".

وأوضح الناصري في تصريحه لـ "شوف تيفي"، أن الأخبار التي راجت في هذا الخصوص والتي أكدت أن انتقادات العثماني تمهد لفك الارتباط الحكومي بحزب التقدم والاشتراكية، "نفاها رئيس الحكومة جملة وتفصيلا قي لقاء جمعه بالأمين العام للحزب أمين بنعبد الله مباشرة بعد التداول الإعلامي لهذه الأخبار"، مشيرا إلى أن العثماني أكد لبنعبد الله على هامش هذا اللقاء، أن كلامه تعرض لتأويلات مغلوطة وإيحاءات سياسية لم يقصدها ولم تكن له نية الإفصاح عنها بالمطلق، وهو اللقاء الذي خلص، يبرز الناصري، إلى تعبير رئيس الحكومة لأمين عام حزب التقدم والاشتراكية، عن التزامه بعمق العلاقة التي تجمع حزبيهما داخل الائتلاف الحكومي القائم.