مجموعة العمران تسلم لوزارة الشباب والرياضة دارا للشباب ومركبا رياضيا بتامسنا ﻿

نظمت وزارة الشبيبة والرياضة بتعاون مع مجموعة العمران حفل توقيع اتفاقية وتسليم مفاتيح اثنين من المرافق الرياضية، حيث سلمت مجموعة العمران إلى وزارة الشبيبة والرياضة، دارا للشباب من أجل تجهيزها

"شوف تيفي"

نظمت وزارة الشبيبة والرياضة بتعاون مع مجموعة العمران حفل توقيع اتفاقية وتسليم مفاتيح اثنين من المرافق الرياضية، حيث سلمت مجموعة العمران إلى وزارة الشبيبة والرياضة، دارا للشباب من أجل تجهيزها وتسييرها ومركبا رياضيا لملاعب القرب من أجل استغلالهما لصالح ساكنة تامسنا.

وحسب بلاغ لمجموعة العمران، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الثلاثاء، فإن هذان المرفقان، يندرجان في إطار مخطط إنعاش المدينة الذي انطلق يوم 20 مارس 2013 من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشيرا إلى أن المركب الرياضي، الذي تبلغ مساحته 3080 مترا مربعا، يتألف من ملعبين لكرة القدم المصغرة، وملعب متعدد الرياضات (كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد) على مساحة تقدر ب 1660 متر مربع.

وذكر البلاغ بأن مدينة تامسنا، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس يوم 13 مارس 2007 ، احتفلت هذه السنة بذكراها العاشرة، مبرزا بأن عدد ساكنتها يبلغ 38.000 نسمة، وقد عرفت نقطة تحول استراتيجية يوم 20 مارس 2013 بفضل مخطط الانطلاقة الذي يروم منحها حيوية جديدة، حيث قررت الدولة، من خلال العديد من مكوناتها، استثمار أكثر من نصف مليار درهم لهذا الغرض.