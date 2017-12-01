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عاجل.. من جديد تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه و قاضي الجلسة يأمر بتعيين دفاع جديد

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 16:51 عاجل.. من جديد تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه و قاضي الجلسة يأمر بتعيين دفاع جديد | مجتمع
عاجل.. من جديد تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه و قاضي الجلسة يأمر بتعيين دفاع جديد
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاسئتناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى غاية الثلاثاء 2 يناير 2018.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من موفدها بمحكمة الاسئتناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى غاية الثلاثاء 2 يناير 2018.

وأوضح الموفد بأن تأجيل النظر، جاء مباشرة بعد استئناف أشغال الجلسة بالرغم من انسحاب هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن المتابعين، أكدوا تشبثهم بالمحامين المكلفين بالدفاع عنهم.

وأضاف الموفد أن رئيس الهيئة أي "القاضي"، أكد بالموازاة مع قرار التأجيل، تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمرافعة على المعتقلين خلال الجلسات المقبلة.

وأبرز كذلك الموفد أن قرار رئيس الهيئة تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمرافعة عن المعتقلين هو قرار "صارم"، لأن انسحاب هيئة الدفاع يتسبب في التأجيل وتأخير الملف.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المساعدة القضائية التأجيل الاستئناف

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