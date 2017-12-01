صادم..شاب اغتصب طالبة وسط كلية بمدينة خريبكة+تفاصيل مثيرة ﻿

شهدت الكلية المتعددة الاختصاصات بخريبكة أمس الإثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها شاب أقدم على اغتصاب طالبة وافتضاض بكارتها داخل مرحاض تابع للكلية.

"شوف تيفي"

شهدت الكلية المتعددة الاختصاصات بخريبكة أمس الإثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها شاب أقدم على اغتصاب طالبة وافتضاض بكارتها داخل مرحاض تابع للكلية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن الأمر يتعلق بطالبة تدرس بالسنة الأولى بالكلية المتعددة الاختصاصات تبلغ من العمر 20 سنة، تعرفت على شاب من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتقت به عشية أمس الإثنين، وخلال دخولهما معا داخل مرحاض الكلية، أقدم الشاب على اغتصابها وافتضاض بكارتها.

وأكد المصدر ذاته بأن الفتاة الضحية، وفور تعرضها للاغتصاب، قامت بتقديم شكاية لدى الشرطة القضائية، واعترفت خلال الاستماع لها بأنها تعرفت على الشاب الذي فر إلى وجهة غير معلومة، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتوطدت العلاقة بينهما قبل أن يقررا عقد لقائهما الأول الذي انتهى بتعرضها للاغتصاب بطريقة وحشية.





