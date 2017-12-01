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هدشي لي بقى ليهوم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل حمارا في القدس

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 16:47 هدشي لي بقى ليهوم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل حمارا في القدس | دولي
هدشي لي بقى ليهوم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل حمارا في القدس
في سابقة من نوعها وفي ظل الصراع الذي أشعله إعلان ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، صادرت طواقم بلدية القدس صباح اليوم حمارا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت مالكه، بحجة ''عدم وجود رخصة

شوف تيفي:

 

في سابقة من نوعها وفي ظل الصراع الذي أشعله إعلان ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، صادرت طواقم بلدية القدس صباح اليوم حمارا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت مالكه، بحجة ''عدم وجود رخصة لحيازته''.

 ووفقا لما جاء في موقع ''روسيا اليوم'' فقد نقلت وكالة ''معا'' الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية برفقة طواقم البلدية قامت باحتجاز الحمار ومالكه، دون سبب، ثم صادرت الحمار.

 نفس المصادر أكدت أن طواقم البلدية اقتحمت منشآت حيوانية وسكنية، وحررت مخالفات لمالكيها بحجة ''حيازة حيوانات دون وجود تراخيص من الدوائر الإسرائيلية''.

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قوات الاحتلال المسجد الأقصى الصراع ترامب

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