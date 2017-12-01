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مثير..نقل الأمير السعودي المعتقل الوليد بن طلال إلى المستشفى واعتقال أمراء آخرين

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 16:19 مثير..نقل الأمير السعودي المعتقل الوليد بن طلال إلى المستشفى واعتقال أمراء آخرين | دولي
مثير..نقل الأمير السعودي المعتقل الوليد بن طلال إلى المستشفى واعتقال أمراء آخرين
كشفت مصادر إعلامية، أن أمراء ووزارء سعوديين معتقلين تدهورت حالتهم الصحية ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، الذي نقل إلى المستشفى للعلاج بسبب الإرهاق والضغط المتواصل.

"شوف تيفي"

 

كشفت مصادر إعلامية، أن أمراء ووزارء سعوديين معتقلين تدهورت حالتهم الصحية ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، الذي نقل إلى المستشفى للعلاج بسبب الإرهاق والضغط المتواصل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اعتقالات جديدة، وقعت خلال الأسبوع الأخير، ويعتقد أنها شملت أمراء من الصنف الأول، وقد يكون من بين المعتقلين الأمير خالد بن طلال، وهو شقيق الأمير المعروف الأمير الوليد بن طلال، ولم يطله الاعتقال بتهمة الفساد بل للتحقيق معه حول معلومات عن شقيقه الأمير الوليد.

وأضافت صحيفة "رأي اليوم" التي أوردت الخبر عبر موقعها، أن مصادر مطلعة، أكدت لها نقل الأمير الوليد بن طلال إلى المستشفى خلال الأسبوع الأخير لتلقي العلاج بسبب الإرهاق الذي يعاني منه لساعات طوال من التحقيق والحرمان من النوم قبل إعادته مجددا إلى السجن الذهبي، ريتز كارلتون، مبرزة أن الأمير الوليد بن طلال، يعد من الأمراء الذين يرفضون الاعتراف بالاتهامات الموجهة لهم بسرقة أموال الشعب وغسيل الأموال، ويطالب بمحاكمة علنية، وحضور شهود من العالم من رجال الأعمال الدوليين الذين اشتركوا، أو ما زالوا شركاء له في الأعمال.

وأكدت ذات الصحيفة التي يتواجد مقرها بلندن، أن الأمير محمد بن سلمان، فشل في إقناع الأمير الوليد بن طلال بالاعتراف بما ينسب إليه، ولكن الأمير الوليد أظهر بعض الليونة وهو التنازل عن جزء من ممتلكاته للوطن بمبرر حاجة الوطن لمساهمة أبنائه بعد تراجع عائدات النفط وليس بتهمة الفساد المالي.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الوليد بن طلال الأمير سلمان مصادر مطلعة صحيفة رأي اليوم

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