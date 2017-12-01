انفراد وصادم.. حسبان أخبر الكاروشي برسالة غاريدو وهذا ما يقع له داخل الرجاء ﻿

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي، اجتمع بالمدافع عادل الكاروشي وأخبره بأن المدرب خوان كارلوس غاريدو لا يرغب في تواجده رفقة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي، اجتمع بالمدافع عادل الكاروشي وأخبره بأن المدرب خوان كارلوس غاريدو لا يرغب في تواجده رفقة المجموعة خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية، وعليه أن يبحث عن فريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت ذات المصادر، أن الكاروشي تقبل الخبر الصادم من رئيس النادي، رغم أنه يعلم جيدا أنه لازال قادرا على الدفاع عن ألوان النسور نظرا لتحسن مستواه الكروي وتعافيه بشكل نهائي من الإصابة، كما أنه قاد فريقه للتتويج بلقب كأس العرش على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي.

وأكدت المصادر نفسها، أن لاعب المنتخب المغربي الذي شارك في ملحمة كأس العالم للأندية، وتدرج في مختلف الأندية المغربية وحمل قميص المنتخب المغربي يتعرض لأبشع الاستفزازات داخل الفريق وأمام عيون اللاعبين، بحيث تم عزله في أكثر من مناسبة ليتدرب بمفرده بدون متابعة من طرف المعد البدني وبلا سبب يذكر، إضافة للإهمال وغياب التواصل مع المدرب الإسباني غاريدو.





