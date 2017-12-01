ناسا: نهاية العالم في 1 فبراير 2018 على الساعة 11 صباحا ﻿

نشر موظفون بوكالة الفضاء ''ناسا'' معلومات تفيد بأن نهاية العالم من المنتظر أن تكون بتاريخ 1 فبراير 2018 على الساعة 11 صباحا و47 دقيقة، عقب اصطدام نيزك بالأرض بقوة انفجار 30 مليون قنبلة نووية.

''شوف تيفي''

نشر موظفون بوكالة الفضاء ''ناسا'' معلومات تفيد بأن نهاية العالم من المنتظر أن تكون بتاريخ 1 فبراير 2018 على الساعة 11 صباحا و47 دقيقة، عقب اصطدام نيزك بالأرض بقوة انفجار 30 مليون قنبلة نووية.

وحسب ما أورده موقع ''dailystar''، يومه الثلاثاء، فإن المعلومات المذكورة، ظلت على موقع الوكالة لمدة 4 أيام فقط، وبعدها قرر العلماء حذفها، مشيرا إلى أن علماء الوكالة بالغوا في قوة اصطدام النيزك بكوكب الأرض.

ومن جهة أخرى، كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، أن بعض النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يعتقدون أن خبراء الوكالة قرروا إخفاء البيانات حول التهديد الحقيقي الذي يواجه كوكب الأرض.