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الشرطة تعتقل مدرب المنتخب الأرجنتيني وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 16:04 الشرطة تعتقل مدرب المنتخب الأرجنتيني وهذه هي التفاصيل | سبور
الشرطة تعتقل مدرب المنتخب الأرجنتيني وهذه هي التفاصيل
ذكرت تقارير أرجنتينية، أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، بعد دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش ، متأثرا بالكحول.

'' شوف سبور'' : وكالات

 

ذكرت تقارير أرجنتينية، أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، بعد دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش ، متأثرا بالكحول.

وأوضحت ذات التقارير، أن سامباولي كان عائدا من حفل زفاف ابنته في مسقط رأسه بمدينة كاسيلدا ، وكان برفقته أشخاص آخرون بالسيارة ، وعندما استوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش تذمر ودخل في مشادة معهم ، وهو ما أسفر عن احتجازه.

وذكرت صحيفة ''لا كابيتال'' ، أن الشرطة أجرت فحص تناول الكحوليات على سائق السيارة التي كان يستقلها سامباولي ، وجاءت النتيجة سلبية.

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