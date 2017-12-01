الشرطة تعتقل مدرب المنتخب الأرجنتيني وهذه هي التفاصيل ﻿

ذكرت تقارير أرجنتينية، أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، بعد دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش ، متأثرا بالكحول.

'' شوف سبور'' : وكالات

ذكرت تقارير أرجنتينية، أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، بعد دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش ، متأثرا بالكحول.

وأوضحت ذات التقارير، أن سامباولي كان عائدا من حفل زفاف ابنته في مسقط رأسه بمدينة كاسيلدا ، وكان برفقته أشخاص آخرون بالسيارة ، وعندما استوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش تذمر ودخل في مشادة معهم ، وهو ما أسفر عن احتجازه.

وذكرت صحيفة ''لا كابيتال'' ، أن الشرطة أجرت فحص تناول الكحوليات على سائق السيارة التي كان يستقلها سامباولي ، وجاءت النتيجة سلبية.