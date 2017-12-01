الطريق السيار الرباط-وجدة: توقف حركة السير بمقطع سيدي علال البحراوي وتيفلت غدا الأربعاء من منتصف الليل إلى السادسة صباحا ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير على الطريق السيار الرباط-وجدة ستتوقف يوم الأربعاء 27 دجنبر من منتصف الليل إلى السادسة صباحا، على مستوى مقطع سيدي علال البحراوي وتيفلت (في

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير على الطريق السيار الرباط-وجدة ستتوقف يوم الأربعاء 27 دجنبر من منتصف الليل إلى السادسة صباحا، على مستوى مقطع سيدي علال البحراوي وتيفلت (في الاتجاهين).

وأوضح بلاغ للشركة أن حركة السير ستتوقف مؤقتا بمقطع سيدي علال البحراوي وتيفلت لمدة 6 ساعات بسبب إنجاز أشغال وضع ممر علوي للراجلين، مشيرة إلى أن هذه الأشغال تستهدف تعزيز السلامة على الطريق السيار.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار المتوجهين صوب وجدة إلى الخروج من بدال سيدي علال البحراوي، واستعمال الطريق الوطنية رقم 6، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال تيفلت، ومستعملي الطريق السيار المتوجهين نحو الرباط إلى الخروج من الطريق السيار عند بدال تيفلت واستعمال الطريق الوطنية رقم 6.

وأضاف البلاغ أن الشركة وضعت علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير.