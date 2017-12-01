 بعد تصريح عموتة المثير ... رضوان عبد السلام يعبر عن إعجابه به وهذا ما قال عنه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..وفاة التلميذ اللي تعرض للخمش من قط جاهل بتطوان | مجتمع

مؤلم..وفاة التلميذ اللي تعرض للخمش من قط ''جاهل'' بتطوان

عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بباب سبتة

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء | مجتمع

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا | دولي

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة | حوادث و حقوق

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا | بووز

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

بعد تصريح عموتة المثير ... رضوان عبد السلام يعبر عن إعجابه به وهذا ما قال عنه

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 15:42 بعد تصريح عموتة المثير ... رضوان عبد السلام يعبر عن إعجابه به وهذا ما قال عنه | سبور
بعد تصريح عموتة المثير ... رضوان عبد السلام يعبر عن إعجابه به وهذا ما قال عنه
أعجب الداعية المغربي رضوان بن عبد السلام، بالفيديو الذي يخص مدرب فريق الوداد البيضاوي عموتة بعد تصريحه الأخير الذي دافع من خلاله عن التحدث باللغة العربية في ندوة صحفية التي أقيمت بعد مباراة فريقه

شوف تيفي

 

أعجب الداعية المغربي رضوان بن عبد السلام، بالفيديو الذي يخص مدرب فريق الوداد البيضاوي عموتة بعد تصريحه الأخير الذي دافع من خلاله عن التحدث باللغة العربية في ندوة صحفية التي أقيمت بعد مباراة فريقه ضد حسنية أكادير، أمس الاثنين.

فيما أعاد بن عبد السلام، نشر مقطع فيديو عموتة، مصحوب بتعليق يقول فيه : ''العصير بارد في كاس كبير عطاهم علاش كيقلبو… الله يعطيه الصحة''.

يذكر أن الداعية رضوان بن عبد السلام، خلق جدلا واسعا وسط المجتمع المغربي، بنمط حياته المختلف عن باقي الدعاة، ونشر قيم الدين الإسلامي بطريقة بسيطة تصل إلى الطرافة في بعض الأحيان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بن عبد السلام رضوان عموتة وداد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفراد : تفاصيل مثول مشجع لفريق الدفاع الجديدي أمام قاضي التحقيق | سبور

انفراد : تفاصيل مثول مشجع لفريق الدفاع الجديدي أمام قاضي التحقيق

مؤلم..وفاة لاعب عربي وسط الملعب بعد بلع لسانه+صورة | سبور

مؤلم..وفاة لاعب عربي وسط الملعب بعد بلع لسانه+صورة

حصري: عموتة يقدم استقالته للناصري والأخير يرد بطريقة غريبة‎ | سبور

حصري: عموتة يقدم استقالته للناصري والأخير يرد بطريقة غريبة‎

عاجل ورسميا.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء | سبور

عاجل ورسميا.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل خالد مشعل بعد قرار ترامب | خارج البلاطو
منذ 28 دقيقة

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل ''خالد مشعل'' بعد قرار ترامب

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر | بــووز

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة | روبورتاج

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي | خارج البلاطو

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي

﻿

آخر المستجدات

مؤلم..وفاة التلميذ اللي تعرض للخمش من قط جاهل بتطوان | مجتمع
منذ 2 دقائق

مؤلم..وفاة التلميذ اللي تعرض للخمش من قط ''جاهل'' بتطوان

عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بباب سبتة

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.