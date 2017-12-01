بعد تصريح عموتة المثير ... رضوان عبد السلام يعبر عن إعجابه به وهذا ما قال عنه ﻿

أعجب الداعية المغربي رضوان بن عبد السلام، بالفيديو الذي يخص مدرب فريق الوداد البيضاوي عموتة بعد تصريحه الأخير الذي دافع من خلاله عن التحدث باللغة العربية في ندوة صحفية التي أقيمت بعد مباراة فريقه

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أعجب الداعية المغربي رضوان بن عبد السلام، بالفيديو الذي يخص مدرب فريق الوداد البيضاوي عموتة بعد تصريحه الأخير الذي دافع من خلاله عن التحدث باللغة العربية في ندوة صحفية التي أقيمت بعد مباراة فريقه ضد حسنية أكادير، أمس الاثنين.

فيما أعاد بن عبد السلام، نشر مقطع فيديو عموتة، مصحوب بتعليق يقول فيه : ''العصير بارد في كاس كبير عطاهم علاش كيقلبو… الله يعطيه الصحة''.

يذكر أن الداعية رضوان بن عبد السلام، خلق جدلا واسعا وسط المجتمع المغربي، بنمط حياته المختلف عن باقي الدعاة، ونشر قيم الدين الإسلامي بطريقة بسيطة تصل إلى الطرافة في بعض الأحيان.