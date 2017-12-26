عاجل وبالصور..ملتحي قوي البنية الجسدية روع ساكنة مارتيل وضرب أستاذ وبوليسي+تفاصيل جد مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، تمكنت قبل قليل من يومه الثلاثاء، من اعتقال ''ملتح''، تورط في ترويع الساكنة والاعتداء على أستاذ ورجل شرطة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، تمكنت قبل قليل من يومه الثلاثاء، من اعتقال "ملتح"، تورط في ترويع الساكنة والاعتداء على أستاذ ورجل شرطة.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر والذي يعاني من اضطرابات نفسية ويعمل كبائع متجول لـ "الحمص"، أقدم على تعنيف أستاذ بالشارع وروع ساكنة مارتيل، مشيرا إلى أنه تورط كذلك في الاعتداء على رجل شرطة خلال عملية إيقافه.

وأكد ذات المصدر أن "الملتحي" قوي البنية الجسدية، ولهذا قام مواطنون بمساعدة فرقة الصقور للسيطرة عليه قبل نقله إلى مفوضية الأمن.

وتوصلت "شوف تيفي" بصورة الأستاذ الضحية والذي أصيب على مستوى الوجه، وأيضا صورة المتورط في الاعتداء عليه.