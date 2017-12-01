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الناصيري يجتمع بالمدرب عموتة واللاعبين وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 15:33 الناصيري يجتمع بالمدرب عموتة واللاعبين وهذه التفاصيل | سبور
الناصيري يجتمع بالمدرب عموتة واللاعبين وهذه التفاصيل
كشفت مصادر ودادية، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قرر الإجتماع بالطاقم التقني واللاعبين للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تذبذب النتائج في البطولة الاحترافية بعد تلقيه

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر ودادية، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قرر الإجتماع بالطاقم التقني واللاعبين للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تذبذب النتائج في البطولة الاحترافية بعد تلقيه هزيمتين مباشرة بعد عودة المجموعة من تجربة المونديال.

وأفادت ذات المصادر، أن الاجتماع المقرر إجراؤه يومه الثلاثاء، يهدف إلى تقديم الدعم المعنوي وزرع الثقة في صفوف المجموعة لتفادي النتائج المخيبة للآمال خلال الاستحقاقات المقبلة، مؤكدة أن الاجتماع سيكون فرصة للبوح ووضع النقاط على الحروف لكل الخلافات.

وحسب ذات المصادر، فإن الناصيري متشبت بقوة بالمدرب الحسين عموتة وطاقمه التقني ومقتنع بأنه الحل للخروج من الأزمة التي يمر منها النادي.

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شوف سبور المغرب سعيد الناصيري الحسين عموتة

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