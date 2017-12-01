ألمانيا ترحل مغاربة وتضع خطة لإنشاء مراكز إيواء لهم بالمغرب ﻿

أعلنت ألمانيا نهاية الأسبوع المنصرم، عن وضعها لخطة ، تهدف إلى نقل القاصرين المغاربة المهاجرين إليها بطريقة غير شرعية إلى بلدهم الأصلي، ووضعهم بمراكز إيواء ستتكفل بتشييدها.

''شوف تيفي''

أعلنت ألمانيا نهاية الأسبوع المنصرم، عن وضعها لخطة ، تهدف إلى نقل القاصرين المغاربة المهاجرين إليها بطريقة غير شرعية إلى بلدهم الأصلي، ووضعهم بمراكز إيواء ستتكفل بتشييدها.

وحسب موقع '' welt'' الألماني فإن وزارة الداخلية الألمانية، وضعت مشروعا، يهدف إلى تشييد مراكز لإيواء القاصرين في المغرب، مشيرا إلى أن هذه المراكز من المنتظر أن تقوم بخدمة هؤلاء الأطفال الذين وصلوا إلى ألمانيا بدون أولياء أمور.

وأكد ذات الموقع أن وزارة الداخلية الألمانية، تهدف كذلك من خلال خطتها إلى إعادة إدماج هؤلاء المغاربة، ووضعهم في مراكز خاصة بالمغرب، يحصلون بها على الدعم التعليمي والاجتماعي.