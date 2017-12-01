 ألمانيا ترحل مغاربة وتضع خطة لإنشاء مراكز إيواء لهم بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء | مجتمع

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا | دولي

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة | حوادث و حقوق

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا | بووز

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم

ابتدائية الجديدة تحكم على ستيني بالسجن 8 سنوات بتهمة هتك عرض قاصر | حوادث و حقوق

ابتدائية الجديدة تحكم على ستيني بالسجن 8 سنوات بتهمة هتك عرض قاصر

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

ألمانيا ترحل مغاربة وتضع خطة لإنشاء مراكز إيواء لهم بالمغرب

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 15:20 ألمانيا ترحل مغاربة وتضع خطة لإنشاء مراكز إيواء لهم بالمغرب | دولي
ألمانيا ترحل مغاربة وتضع خطة لإنشاء مراكز إيواء لهم بالمغرب
أعلنت ألمانيا نهاية الأسبوع المنصرم، عن وضعها لخطة ، تهدف إلى نقل القاصرين المغاربة المهاجرين إليها بطريقة غير شرعية إلى بلدهم الأصلي، ووضعهم بمراكز إيواء ستتكفل بتشييدها.

''شوف تيفي''

 

أعلنت ألمانيا نهاية الأسبوع المنصرم، عن وضعها لخطة ، تهدف إلى نقل القاصرين المغاربة المهاجرين إليها بطريقة غير شرعية إلى بلدهم الأصلي، ووضعهم بمراكز إيواء ستتكفل بتشييدها.

 وحسب موقع '' welt'' الألماني فإن وزارة الداخلية الألمانية، وضعت مشروعا، يهدف إلى تشييد مراكز لإيواء القاصرين في المغرب، مشيرا إلى أن هذه المراكز من المنتظر أن تقوم بخدمة هؤلاء الأطفال الذين وصلوا إلى ألمانيا بدون أولياء أمور.

 وأكد ذات الموقع أن وزارة الداخلية الألمانية، تهدف كذلك من خلال خطتها إلى إعادة إدماج هؤلاء المغاربة، ووضعهم في مراكز خاصة بالمغرب، يحصلون بها على الدعم التعليمي والاجتماعي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ألمانيا وزارة الداخلية مراكز إيواء المهاجرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا | دولي

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا

سابقة: مغربية محجبة تفوز بمقعد في البرلمان الكتالوني | دولي

سابقة: مغربية محجبة تفوز بمقعد في البرلمان الكتالوني

برلماني إسرائيلي يتهكم على أم أسير فلسطيني واصفا ابنها بالكلب و الأم ترد عليه: ابني أرجل الرجال (فيديو) | دولي

برلماني إسرائيلي يتهكم على أم أسير فلسطيني واصفا ابنها بالكلب و الأم ترد عليه: ''ابني أرجل الرجال'' (فيديو)

هدشي لي بقى ليهوم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل حمارا في القدس | دولي

هدشي لي بقى ليهوم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل حمارا في القدس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل خالد مشعل بعد قرار ترامب | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل ''خالد مشعل'' بعد قرار ترامب

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر | بــووز

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة | روبورتاج

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي | خارج البلاطو

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي

﻿

آخر المستجدات

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة
منذ 2 ساعات

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء | مجتمع

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.