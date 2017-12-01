سكوب: الوداد يتفاوض مع مدرب تونسي كبير لتعويض عموتة ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن وكيل لاعبين معروف اتصل صباح اليوم الثلاثاء بسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي، وعرض عليه امكانية تعاقد الفريق الأحمر مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي المقال

شـــوف تيفي :

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن وكيل لاعبين معروف اتصل صباح اليوم الثلاثاء بسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي، وعرض عليه امكانية تعاقد الفريق الأحمر مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي المقال مؤخرا من تدريب فريق الترجي التونسي.

وقالت المصادر ذاتها، أن الوكيل المذكور كشف للناصيري استعداد البنزرتي العودة للتدريب بالمغرب بعدما سبق له أن درب فريق الرجاء الرياضي، مبرزة في السياق نفسه أن رئيس الوداد وعد وكيل اللاعبين بمعاودة الإتصال به خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أن علاقة رئيس الوداد بمدربه الحسين عموتة باتت متوثرة بعد نهاية منافسات كأس العالم للأندية.