جبهة ''البوليساريو'' تلوح بمواجهة عسكرية مع المغرب وهذا ما قررته ﻿

من جديد عادت جبهة '' البوليساريو'' إلى محاولة زعزعة الأمن الحدودي في الأقاليم الصحراوية المغربية، وذلك بالتلويح بمواجهة مسلحة تنطلق من معقلها بتندوف.

شوف تيفي:

من جديد عادت جبهة '' البوليساريو'' إلى محاولة زعزعة الأمن الحدودي في الأقاليم الصحراوية المغربية، وذلك بالتلويح بمواجهة مسلحة تنطلق من معقلها بتندوف.

هذه الخطوة التي عادة ما يستخدمها قادة البوليساريو لإثارة الإعلام من أجل الترويج للقضية، وتصدير الأزمة الداخلية بسبب الانهزامات السياسية المتوالية التي تلقتها خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فقد صرح عبد الله لحبيب وزير دفاع الجبهة الانفصالية ''بوليساريو: ''إن الجيش يحضر نفسه للتعامل مع أي طارئ أو احتمال من أجل القيام بالدور المنوط به''، تصريحات تبين مدى عدم تقبل الجبهة للضربات الديبلوماسية التي ألحقها المغرب بها منذ سنوات.

وللإشارة فقد سبق لقيادات الجبهة في خرجاتهم الإعلامية أن قالوا لفرانس بريس في فبراير الماضي : ''هناك 25 ألف عسكري مجندين،يوجدون في حالة تأهب في الصحراء وما وراء جدار الدفاع الذي شيده المغرب''.