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صادم..للمرة الثانية: جماهير إيطالية تهين بنعطية بعبارات عنصرية بعد هدفه الرائع في مرمى روما+صورة

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 14:41 صادم..للمرة الثانية: جماهير إيطالية تهين بنعطية بعبارات عنصرية بعد هدفه الرائع في مرمى روما+صورة | سبور
صادم..للمرة الثانية: جماهير إيطالية تهين بنعطية بعبارات عنصرية بعد هدفه الرائع في مرمى روما+صورة
للمرة الثانية على التوالي تعرض مهدي بنعطية لاعب فريق اليوفي ونجم المنتخب المغربي لكرة القدم، لهجوم عنصري على حسابه بتويتر ، مباشرة بعد نشره تغريدة عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة لتمكنه من قيادة

''شوف تيفي''

 

للمرة الثانية على التوالي تعرض مهدي بنعطية لاعب فريق اليوفي ونجم المنتخب المغربي لكرة القدم، لهجوم عنصري على حسابه بتويتر ، مباشرة بعد نشره تغريدة عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة لتمكنه من قيادة فريقه إلى الفوز على حساب فريق روما.

وحسب ما كشف عنه موقع '' juventusnews24'' الإيطالي يومه الثلاثاء، فإن جماهيرا عاشقة لفريق روما، نعتت اللاعب المغربي بعبارات عنصرية، وتمنت أن يتعرض لإصابة تبعده عن الملاعب.

تجدر الإشارة إلى أن مهدي بنعطية والذي تمكن نهاية الأسبوع المنصرم من التسجيل في شباك فريق روما، وهو ما سمح لفريقه الإيطالي الاقتراب من المتصدر نابولي، تعرض للسب والقذف، ونعتته جماهير روما الغاضبة بعبارات عنصرية وسط الملعب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اليوفي المنتخب المغربي روما

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