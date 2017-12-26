ياربي السلامة: راجل عندو 50 عام شنق راسو فوق شجرة فأكادير ﻿

استيقظت ساكنة ''التمسة'' بضواحي مدينة أكاددير صباح اليوم على وقع خبر انتحار رجل خمسيني يدعى قيد حياته (ب. س) تم العثور على جثته معلقة على جذع شجرة على الطريق الإقليمية الرابطة بين مركز الجماعة و مطار

شوف تيفي:

استيقظت ساكنة ''التمسة'' بضواحي مدينة أكاددير صباح اليوم على وقع خبر انتحار رجل خمسيني يدعى قيد حياته (ب. س) تم العثور على جثته معلقة على جذع شجرة على الطريق الإقليمية الرابطة بين مركز الجماعة و مطار المسيرة.

مصادر شوف تيفي أكدت أن الهالك ينحدر من مركز التمسية وبالضبط حي برا اوضوار، مضيفا أن عملية الانتحار لا تزال ملابساتها غامضة، كون الرجل قيد حياته معروف باتزانه ولا يتعاطى أي نوع من المخدرات، حيث كان يزاول مهنة بائع للخضر بمدينة إنزكان.

ذات المصادر أكدت حضور فرقة من الدرك الملكي بمركز تمسية، التي عملت على معاينة الجثة وفتح تحقيق في النازلة لتحديد ظروف وملابسات إقدام الرجل على وضع حد لحياته وسط شكوك حول دوافع الانتحار التي تبقى مجهولة.