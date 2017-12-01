عاجل..قاضي جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه يرفع الجلسة بسبب هيئة الدفاع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن علي الطرشي رئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع الجلسة الخاصة بالمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى غاية الساعة الثالثة والنصف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن علي الطرشي رئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع الجلسة الخاصة بالمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى غاية الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال من أجل مواكبة أشغال الملف.

وأكد المصدر ذاته أن قرار رئيس الهيئة، جاء عقب وقوع مشادة كلامية بينه وبين هيئة الدفاع عن المتابعين برئاسة النقيب عبد الرحيم الجامعي، مباشرة بعد عودتها للقاعة بعد أن أعلنت سابقا عن انسحابها.

وأوضح ذات المصدر أن هيئة الدفاع عن المتابعين، طالبت كذلك بالاستجابة إلى العديد من الملتمسات التي رفضها رئيس الهيئة أي "القاضي"، ودخلت في مشادة كلامية مع النيابة العامة، قبل أن تقرر بعد اتفاق جميع المحامين الانسحاب مرة أخرى من القاعة رقم 7.

وأبرز مصدر "شوف تيفي" أن هناك مشاورات، جرت بين المحامين المشكلين لهيئة الدفاع من أجل التصعيد وصياغة بيان، مشيرا إلى أن "القاضي" دخل على الخط وأكد على أنه سيأمر بتعيين محامين آخرين في إطار المساعدة القضائية للمرافعة على المعتقلين، في حال رفضت هيئة الدفاع العودة إلى القاعة.

وأشار كذلك مصدرنا إلى أن النيابة العامة ومحاميي الطرف المدني، أكدوا على أن أي تصرف خارج الإطار القانوني، سيجعل المحاكمة تعود إلى الوراء.