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يا ربي السلامة.. فتاة قتلت عشيقها ورمته داخل بئر بتارودانت

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 14:14 يا ربي السلامة.. فتاة قتلت عشيقها ورمته داخل بئر بتارودانت | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. فتاة قتلت عشيقها ورمته داخل بئر بتارودانت
تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة تارودانت، أمس الإثنين، من فك لغز جريمة قتل بشعة، وقعت وسط الشهر الجاري، راح ضحيتها شخص في عقده الخامس، عُثر عليه جثة هامدة داخل بئر يتواجد على مستوى دوار أولاد عيسى

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة تارودانت، أمس الإثنين، من فك لغز جريمة قتل بشعة، وقعت وسط الشهر الجاري، راح ضحيتها شخص في عقده الخامس، عُثر عليه جثة هامدة داخل بئر يتواجد على مستوى دوار أولاد عيسى بإقليم تارودانت.

وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك ومباشرة بعد العثور على جثة الضحية البالغ من العمر قيد حياته 54 سنة، فتحت تحقيقا، مكنها من الوصول إلى هوية المتورطة، ويتعلق الأمر بفتاة كانت على علاقة بالضحية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفتاة وخلال التحقيق معها، اعترفت بارتكابها للجريمة ورمي الضحية بالبئر، مشيرة إلى أن خلافات وقعت بينهما كانت وراء وقوع النازلة.

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