عاجل..النجم البرتغالي رونالدو قريب من السجن ﻿

كشفت مصلحة الضرائب الإسبانیة، أن البرتغالي كريستیانو رونالدو نجم فريق ریال مدريد، تورط في الغش الضريبي، وبالتالي فإن عليه أن يواجه العقوبة السجنية.

"شوف تيفي"

كشفت مصلحة الضرائب الإسبانیة، أن البرتغالي كريستیانو رونالدو نجم فريق ریال مدريد، تورط في الغش الضريبي، وبالتالي فإن عليه أن يواجه العقوبة السجنية.

وحسب ما كشف عنه موقع صحيفة " elmundo.es" قبل قليل من يومه الثلاثاء، فإن كاريداد جومیز موريلو، رئیس محامي الخزانة في مجال الجريمة الضريبیة، قال إن تھمة الاحتیال المنسوبة إلى رونالدو تصل إلى التھرب من دفع حوالي 15 ملیون يورو، واصفا هذا التهرب بالجريمة الكبيرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن التهم الموجهة لرونالدو، تجعل صاحبها يقبع خلف القضبان الحديدية بالسجن، مشيرة إلى أن رونالدوا متهم بإخفاء أمواله بعيدا عن أعين الضرائب من خلال وضعها في شركات وهمية.