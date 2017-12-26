حصري من قلب الولايات المتحدة الأمريكة .. مغربي يحدث ثورة في عالم الأداء الإلكتروني من خلال هذا الاختراع ﻿

في غمرة تسارع وثيرة الابتكارات التكنولوجية التي يشهدها مجال المال و الأعمال عبر العالم ، و بالتحديد سوق الأداء النقدي الإلكتروني و ما يطرحه من تحديات أمنية و اقتصادية. يطل علينا الشاب المغربي

"شوف تيفي":الولايات المتحدة الأمريكية/الفطواكي عبد القادر

في غمرة تسارع وثيرة الابتكارات التكنولوجية التي يشهدها مجال المال و الأعمال عبر العالم ، و بالتحديد سوق الأداء النقدي الإلكتروني و ما يطرحه من تحديات أمنية و اقتصادية. يطل علينا الشاب المغربي عثمان المدغري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ، بتطبيق "itouchipay" وهو اختراع يضم حلولا تكنولوجية مبتكرة تعد ثورة في مجال الأداء الإلكتروني يلغي استعمال البطاقات الإلكترونية و حمل المحفظات و النقود في تسديد الفواتير التجارية في المحلات و المطاعم و غيرها، بحيث يعتمد هذا الابتكار على البصمات فقط من خلال الاعتماد على تطبيقين الأول يثبت على الهاتف الذكي و التالي على آلة الأداء الإلكتروني مما يوفر سلامة و أمن الزبون و رفع مبيعات الشركات و المحلات التجارية المقبلة على هذا الابتكار الجديد.

"شوف تيفي" تابعت مسار هذا الشاب المغربي و أجرت معه الحوار التالي :

-1) من هو عثمان المدغري الفيلالي؟

- عثمان المدغري الفيلالي شاب مغربي يبلغ من العمر 24 سنة ، درست بالمغرب، حيث كانت سنتي الأولى في الماستر بكلية العلوم و التقنيات بسطات تخصص أنظمة المعلوميات و هندسة القرار، بعدها قبلت بجامعة "UCF" بولاية فلوريدا الأمريكية حيث قررت مغادرة المغرب و بداية حياة جديدة بعيدا عن الأهل و الوطن.

-2) كيف جاءت فكرة هذا الابتكار ؟

هذه الفكرة جاءت بعدما اشتريت هاتفا ذكيا و أقفلته بواسطة البصمات ، حينها تساءلت مع نفسي عن السر الكبير الذي تحتويه بصمات الإنسان فتبلورت هذه الفكرة مباشرة بعد مجيئي للولايات المتحدة الأمريكية حيث يكثر الإقبال على استعمال البطاقات الإلكترونية قصد التبضع، و كثيرا ما كانت بطاقاتي تسرق مني وهنا بدأت الفكرة تتطور و تكبر .

-3) ما الذي يجعل ابتكارك مختلفا عن الحلول النقدية الموجودة في السوق ؟

- حلول الدفع و النقد التي تتحدث عنها هي حلول موجودة بالسوق منذ سنة 2000 ، نحن الآن على مشارف سنة 2018 و بالتالي فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، وتقنيتي الجديدة "itouchipay" تسمح لك بربط بصمتك مع مختلف وسائل الدفع بشكل مجاني و آمن. هذه التقنية كذلك ترفع نسبة المبيعات ، بفضل سلاستها و سرعة استعمالها ،حيث من شأنها الرفع من قابلية عودة الزبناء الذين سيجدون في هذا الابتكار حلا فعالا و آمنا يستمد روحه من التكنولوجيا و الابتكار .

التطبيق الجديد "itouchipay" يسمح كذلك للشركات بتقليص المصاريف و ذلك لما يوفره الابتكار الجديد من حماية لها ضد النصب و الاحتيال الذي يعج به عالم الإنترنيت، حيث أن البصمات الرقمية تؤكد و تؤمن كل العمليات التجارية بتحديد هوية الزبون بشكل موثق.

فيما يخص شق الأمان الذي يوفره هذا الابتكار الجديد ، ف "itouchipay" يسجل بصمتك الرقمية باعتبارها قنك السري، حيث يمكن هذا الابتكار بقراءة بصمتك عن طريق الطبقة الخارجية لجلد بصماتك مما يضمن قراءة صحيحة للشخص الحقيقي صاحب البصمة و الحساب.

خاصية أخرى يتميز بها هذا الابتكار تتجلى في تحويل قنك السري المكون من 16 رقما إلى "ألغوريتم وحيد" يتعرف عليه قارئ الابتكار الجديد "itouchipay" لوحده فقط ، مما يغنيك عن حمل أموالك أينما حللت و ارتحلت ، مما سيجعلك تقول " وداعا لبطاقتك الإلكترونية" سواء داخل أو خارج البلد الذي تقطن به مما سيسهل عمليات الأداء في السفر و بالتالي التقليل من عمليات السرقة التي يتعرض لها العديد عبر العالم .

-4) كيف ستروج لابتكارك الجديد بالسوق المغربي ؟

- أحلم بتطبيق هذا المنتوج الجديد بالمغرب أولا لأنه بلدي بطبيعة الحال و أنا فخور بذلك ، لكن تقييم و دراسة السوق المغربي يعتبر أولوية قبل اتخاذ قرار ترويج هذا الابتكار به، السوق المغربي سوق كبير يتطور و يعتبر مركزا أفريقيا فنجاحه بالمغرب سيكون نجاحا بالقارة الإفريقية برمتها.

-5) ماهي العقبات التي من شأنها أن تعيق ولوج ابتكارك للسوق المغربي و كيف ستعمل على تجاوزها؟

- في رأيي العائق الأكبر هو العقلية المغربية ، فهناك أناس لا يحبون النجاح و آخرون يخافون من استخدام التكنولوجيات الحديثة لأسباب أمنية (النصب و الاحتيال ... ) ، لكن أنا متأكد من أن جيلنا هو جيل ذكي و سيكون فخورا باستخدام تكنولوجية "أنكلومغربية" .

سوق الأداء بالبطاقات الإلكترونية TPE هو سوق ضخم يفوق أربعة ملايير دولار سنويا و يمكن القول إن هذا النوع من الأداء ما زال يحظى باهتمام و مكان مهم في السوق الدولية و حتما سيكون المغرب فخورا بأن واحدا من أبنائه هو صاحب هذا الاختراع .

-6) كلمة لجمهور قناة "شوف تيفي".

- أولا أنا من متابعي "قناة شوف تيفي" التي تعتبر ثورة في عالم الإعلام الإلكتروني بالمغرب، لديها متابعون كثيرون بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تقدم أخبارا متنوعة عن المغرب في كافة المجالات و تفتح آفاق التعبير لكل الفئات و شرائح المجتمع.. شكرا لكم و لكل طاقمها الإداري و الاعلامي ، و أتقدم لكم بكل التهاني بمناسبة حلول السنة الجديدة 2018.