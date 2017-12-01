عاجل..انسحاب هيئة الدفاع عن الزفزافي و رفاقه و هذا ما يقع في هذه اللحظات ببهو محكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

في جديد جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والتي تشهد أطوارها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، محكمة الاستئناف بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' أن هيئة الدفاع عن المتابعين برئاسة النقيب عبد

"شوف تيفي"

في جديد جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والتي تشهد أطوارها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، محكمة الاستئناف بالبيضاء، علمت "شوف تيفي" أن هيئة الدفاع عن المتابعين برئاسة النقيب عبد الرحيم الجامعي، أعلنت انسحابها من الجلسة.

وأكد المصدر ذاته أن مفاوضات جرت خارج القاعة رقم 7 بين النقيب عبد الرحيم الجامعي و علي الطرشي رئيس الهيئة لإتمام أشغال الجلسة التي توقفت عقب وقوع مشادة كلامية بين النيابة العامة وهيئة الدفاع.

وأكد ذات المصدر بأن المحامين المكلفين بالدفاع عن الزفزافي ومن معه، يتواجدون في هذه اللحظات ببهو المحكمة بعد قرار الانسحاب.