بالفيديو..رقم قياسي.. ثمن الطماطم يتخطى أسعار الموز والتفاح والليمون ويبلغ حاجز 10 دراهم للكيلو وها علاش ﻿

يواصل سعر الطماطم تحليقه إلى مستويات قياسية، بارتقائه إلى سقف 10 دراهم للكيلو بأسواق العاصمة الإقتصادية صباح يومه الثلاثاء، وهو الثمن الذي تخطى أسعار تسويق بعض أصناف الفواكه الأساسية من قبيل الموز

شـــــوف تيفي:

يواصل سعر الطماطم تحليقه إلى مستويات قياسية، بارتقائه إلى سقف 10 دراهم للكيلو بأسواق العاصمة الإقتصادية صباح يومه الثلاثاء، وهو الثمن الذي تخطى أسعار تسويق بعض أصناف الفواكه الأساسية من قبيل الموز والتفاح والليمون.

وأوضح مصدر مسؤول بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في تصريح ل "شوف تيفي"، أن أسباب الغلاء المستشري منذ أسبوع أو أكثر، في أثمنة منتوج الطماطم تعود في عمقها، لتداعيات موجة الصقيع والبرد القارس الذي أثر على إنتاج هذه المادة الغذائية بالضيعات الفلاحية، وهو ما تسبب، حسب تعبيره، في إضعاف مستويات العرض بالأسواق إلى حدود عجزت عن تلبية حجم الطلب الداخلي على استهلاكها.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الأسعار المتداولة حاليا في تقسيط الطماطم

للمواطنين، تبقى جد مرتفعة عما هو مقبول ومنطقي، معتبرا أن بلوغ الكيلو الواحد لحاجز 10 دراهم، لا يمكن تبريره فقط بواقع تراجع العرض الناجم عن الإشكالية المرتبطة بتضرر الإنتاج بموجة الصقيع، بل يرتبط بشكل كبير بتأثير تعدد الوسطاء والمضاربين داخل السوق في ظل ضعف أجهزة الرقابة والتتبع، حيث أشار في هذا الصدد، إلى أن المبررات المرتبطة بموجة الصقيع وارتفاع كلفة النقل بسبب الزيادات التي طالت أثمنة الوقود، لا تجيز حق رفع ثمن الطماطم إلى مستوى 10 دراهم للكيلو.