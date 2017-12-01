 عروض مغرية لمساندة الأسود بمونديال روسيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بباب سبتة

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء | مجتمع

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا | دولي

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة | حوادث و حقوق

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا | بووز

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

عروض مغرية لمساندة الأسود بمونديال روسيا

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 12:32 عروض مغرية لمساندة الأسود بمونديال روسيا | سبور
عروض مغرية لمساندة الأسود بمونديال روسيا
شرعت مجموعة من وكالات الأسفار مبكرا في تقديم برنامج رحلاتها صوب روسيا تنطلق في مستهل يونيو المقبل مقابل 41 و 42 ألف درهم للتذكرة على أن يشمل العرض الإقامة بالفندق والتنقل.

شوف سبور

 شرعت مجموعة من وكالات الأسفار مبكرا في تقديم برنامج رحلاتها صوب روسيا تنطلق في مستهل يونيو المقبل مقابل 41 و 42 ألف درهم للتذكرة على أن يشمل العرض الإقامة بالفندق والتنقل.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليومه الثلاثاء، فإنه في المقابل أبدت وكالات منافسة رغبتها في التريث قليلا قبل الكشف عن عروض تفضيلية لزبنائها خاصة بعدما عبر مشجعون عن استيائهم من غلاء العروض المقدمة من بعض وكالات الأسفار.

 من ناحية ثانية، قدم جهاز حماية حقوق ورفاهية المستهلك الروسي دعوى قضائية ضد أحد فنادق فولغوغراد الروسية بسبب الأسعار المحددة خلال المونديال.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب المغربي مع كل من إيران، البرتغال، إسبانيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مونديال ِشوف تيفي عروض روسيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفراد : تفاصيل مثول مشجع لفريق الدفاع الجديدي أمام قاضي التحقيق | سبور

انفراد : تفاصيل مثول مشجع لفريق الدفاع الجديدي أمام قاضي التحقيق

مؤلم..وفاة لاعب عربي وسط الملعب بعد بلع لسانه+صورة | سبور

مؤلم..وفاة لاعب عربي وسط الملعب بعد بلع لسانه+صورة

حصري: عموتة يقدم استقالته للناصري والأخير يرد بطريقة غريبة‎ | سبور

حصري: عموتة يقدم استقالته للناصري والأخير يرد بطريقة غريبة‎

عاجل ورسميا.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء | سبور

عاجل ورسميا.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل خالد مشعل بعد قرار ترامب | خارج البلاطو
منذ 25 دقيقة

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل ''خالد مشعل'' بعد قرار ترامب

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر | بــووز

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة | روبورتاج

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي | خارج البلاطو

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي

﻿

آخر المستجدات

عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

عاجل..حادث خطير بباب سبتة

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.