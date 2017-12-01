عروض مغرية لمساندة الأسود بمونديال روسيا ﻿

شرعت مجموعة من وكالات الأسفار مبكرا في تقديم برنامج رحلاتها صوب روسيا تنطلق في مستهل يونيو المقبل مقابل 41 و 42 ألف درهم للتذكرة على أن يشمل العرض الإقامة بالفندق والتنقل.

شوف سبور

شرعت مجموعة من وكالات الأسفار مبكرا في تقديم برنامج رحلاتها صوب روسيا تنطلق في مستهل يونيو المقبل مقابل 41 و 42 ألف درهم للتذكرة على أن يشمل العرض الإقامة بالفندق والتنقل.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليومه الثلاثاء، فإنه في المقابل أبدت وكالات منافسة رغبتها في التريث قليلا قبل الكشف عن عروض تفضيلية لزبنائها خاصة بعدما عبر مشجعون عن استيائهم من غلاء العروض المقدمة من بعض وكالات الأسفار.

من ناحية ثانية، قدم جهاز حماية حقوق ورفاهية المستهلك الروسي دعوى قضائية ضد أحد فنادق فولغوغراد الروسية بسبب الأسعار المحددة خلال المونديال.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب المغربي مع كل من إيران، البرتغال، إسبانيا.