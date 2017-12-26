بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن ﻿

إنه نوع من الخبث والمكر والخداع، يمارسه من دأبوا على تلفيق الاتهامات والسباحة في المياه العكرة، ليست عكرة بل عفنة عندما يتعلق الأمر بشرذمة من الدعاة إلى التفرقة

شوف تيفي

إنه نوع من الخبث والمكر والخداع، يمارسه من دأبوا على تلفيق الاتهامات والسباحة في المياه العكرة، ليست عكرة بل عفنة عندما يتعلق الأمر بشرذمة من الدعاة إلى التفرقة، والذين يتصيدون كل خبر ضعيف، بل قد يفلحون في صناعة أخبار ملفقة بعيدة كل البعد عن الواقع للمس بسمعة الوطن وأطفاله وبناته دون استحياء! مناسبة هذا الكلام ما نشرته من تسمي نفسها ناشطة ريفية ومساندة لحراك الريف من مقامها الوردي في ضاحية بروكسيل عاصمة بلجيكا، وهي المغربية المدعوة إيمان أزوكاغ الممرضة التي لاشغل لها إلا تلفيق الأكاذيب ضد بلدها... حيث نشرت على صفحتها الفايسبوكية صورة لطفل بلا ملابس تقول إنه تعرض للتعذيب مع صورة لشخص يكشف عن مناطق الطفل الحساسة المعذبة بالسياط والضرب المبرح قد يكون هذا الشخص هو طبيب، مع تعليق مثير "من المسؤول عن تعذيب هذا الطفل أيها المجرمون؟" لاحظوا استخدام الإثارة لكسب التاييد، فإيمان ازوكاغ كاذبة مارقة بلا تحفظ، لأن الصورة هي لطفل من مدينة كركوك بالعراق عذب من طرف أفراد عائلته وموجودة في محرك البحث "غوغل" منذ 2014، ولا تعني أطفال الريف لا من قريب ولا من بعيد، لكن الذين يسيرون على خطى فتنة ازوكاغ في إطار الحملة الممنهجة ضد المغرب و"داكشي ديال الانفصال ولبياعة ديال الخارج" فإن الصورة تناقلها من في بطونهم العجينة وكعب لغزال، فوجدناها في الصفحات الفايسبوكية ومنها صفحة المسماة siha moha والتي تقدم نفسها كمواطنة من الحسيمة وتقطن بتولوز الفرنسية، وهي من فئة المساندين لحراك الريف بالخارج، وفي الحقيقة هي من فئة المغرقين والمدلسين، حيث جادت قريحة هذه المدعية بتعليق مستفز "صورة اليوم من الريف طفل من أمزورن تعرض للتعذيب من طرف القوة العمومية..." ولا داعي لتتمة الباقي لأنه لا يحمل غير الأحقاد المجانية على المغرب...ولا تستحي هذه المدعية بنشر صورة لطفل من العراق على أنه من إمزورن، أليس هؤلاء من دعاة الفتنة، وهم من حرفوا سلمية الحراك ومراميه الاجتماعية العادلة عن مسارها؟ أليس هؤلاء المساندون المغرقون الرافلون في نعيم أوربا وأموال الداعمين الأشرار والبعيدين عن الواقع المغربي هم الذين ألبوا الشباب وغلطوا الرأي العام وأرادوا إشعال الحرائق ليفرحوا بغنيمة الانفصال؟ أليس هؤلاء هم حطب الفتنة ووقودها؟... فبئس التجارة إن كانت في شرف أطفال المغرب ونسائه ، وبئس المساندون إن كانوا من أمثال هؤلاء المدعين الذين يقبضون ثمن الخيانة بيد بينما تخط يد أخرى جريمة التآمر في حق الوطن "واش عرفتو دابا علاش كاينة الخيانة...وشكون كيخرب لبلاد ويطعن فشرف العباد...راه الأمور واضحة غير اللي عماو عينيه.... ! "