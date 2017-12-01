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أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 12:02 أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع
أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تستمر الأجواء الباردة بالمرتفعات مع ارتفاع في درجات الحرارة الدنيا بالمنطقة الشرقية وشمال البلاد.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تستمر الأجواء الباردة بالمرتفعات مع ارتفاع في درجات الحرارة الدنيا بالمنطقة الشرقية وشمال البلاد.

كما يرتقب مرور سحب كثيفة ستعطي الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية بمنطقة الريف والسايس وداخل اللوكوس، وستنزل أمطار ضعيفة عموما بالبوغاز والسهول المحيطية شمال الجديدة والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس ومرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية والشمال الشرقي.


وستنزل تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط على القمم التي تفوق 2100 متر، كما سيتم تسجيل نزول جريحة وبرد في بعض المناطق والهضاب العليا. فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بباقي المناطق الشمالية وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

 وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية غربية بالبوغاز والشرق، وغربية بالواجهة المتوسطية، وجنوبية غربية بالسواحل المحيطية الشمالية وشرق الأقاليم الجنوبية، كما ستهب ضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية في باقي المناطق.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 05 و 00 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 00 و 05 درجات بالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 05 و 10 درجات بالشمال الشرقي والسايس وسهول تادلة والرحامنة وداخل دكالة وعبدة وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و 15 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وأقصى الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و 10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و 20 درجة بالواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية والبوغاز واللوكوس والغرب والشاوية والسهول غرب الأطلس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 25 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والصويرة، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الصويرة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

 

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المغرب شوف تيفي أمطار اللوكوس الأقاليم الجنوبية الفوسفاط

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