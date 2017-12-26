عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق ﻿

مباشرة بعدما نشرت صفحة عبر الفايسبوك صورة لطفل صغير قيل أنه تعرض للتعذيب بمدينة إمزورن،كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أن الصورة تعود لطفل من مدينة كركوك (العراق) يحمل رضوضا وكدمات

شـــوف تيفي:

مباشرة بعدما نشرت صفحة عبر الفايسبوك صورة لطفل صغير قيل أنه تعرض للتعذيب بمدينة إمزورن،كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أن الصورة تعود لطفل من مدينة كركوك (العراق) يحمل رضوضا وكدمات في مختلف أنحاء جسمه تعود لسنة 2014.

و حسب بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه،نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات المغلوطة التي تداولتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مؤكدة أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بخصوص الصورة والتعليقات المنشورة، أوضح أن الأمر يتعلق بفبركة مفضوحة لصور التقطت خارج المغرب، توثق لعنف استهدف قاصرا أجنبيا من طرف أفراد عائلته، وهي الصور المنشورة على شبكة الإنترنت منذ أكتوبر 2014، وذلك قبل أن يعمد أشخاص أو جهات معينة إلى تقديمها بشكل تدليسي على أنها تتعلق بطفل مغربي.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها "وإذ تدحض هذه الإشاعات المغرضة والمزاعم الكاذبة، فإنها تؤكد أنها أشعرت السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع التي تشكل قذفا صريحا وادعاء وقوع جرائم وهمية، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها لتوقيف المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".