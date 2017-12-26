 عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و تحرير محضر في حقها | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و

مؤلــم.. السناب شات يُنهي حياة شابة و خطيبها نواحي برشيد | حوادث و حقوق

مؤلــم.. ''السناب شات'' يُنهي حياة شابة و خطيبها نواحي برشيد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء | اقتصاد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء

فيديو لشباب تيلعبو كرة القدم في الطريق السيار | بووز

فيديو لشباب تيلعبو كرة القدم في الطريق السيار

فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون

مطربة عالمية تلغي حفلها بإسرائيل تضامنا مع القدس | ثقافة و فنون

مطربة عالمية تلغي حفلها بإسرائيل تضامنا مع القدس

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 11:47 عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك
عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق
مباشرة بعدما نشرت صفحة عبر الفايسبوك صورة لطفل صغير قيل أنه تعرض للتعذيب بمدينة إمزورن،كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أن الصورة تعود لطفل من مدينة كركوك (العراق) يحمل رضوضا وكدمات

شـــوف تيفي:

مباشرة بعدما نشرت صفحة عبر الفايسبوك صورة لطفل صغير قيل أنه تعرض للتعذيب بمدينة إمزورن،كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أن الصورة تعود لطفل من مدينة كركوك (العراق) يحمل رضوضا وكدمات في مختلف أنحاء جسمه تعود لسنة 2014.

و حسب بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه،نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات المغلوطة التي تداولتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مؤكدة أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بخصوص الصورة والتعليقات المنشورة، أوضح أن الأمر يتعلق بفبركة مفضوحة لصور التقطت خارج المغرب، توثق لعنف استهدف قاصرا أجنبيا من طرف أفراد عائلته، وهي الصور المنشورة على شبكة الإنترنت منذ أكتوبر 2014، وذلك قبل أن يعمد أشخاص أو جهات معينة إلى تقديمها بشكل تدليسي على أنها تتعلق بطفل مغربي.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها "وإذ تدحض هذه الإشاعات المغرضة والمزاعم الكاذبة، فإنها تؤكد أنها أشعرت السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع التي تشكل قذفا صريحا وادعاء وقوع جرائم وهمية، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها لتوقيف المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب الأمن الوطني الحموشي مديرية طفل كركوك العراق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البرلماني مصطفى الشناوي يقدم استقالته من الإشتراكي الموحد بدون مبرر | بوليتيك

البرلماني مصطفى الشناوي يقدم استقالته من الإشتراكي الموحد بدون مبرر

بوابة إلكترونية جديدة لاستقبال شكايات المواطنين وتتبع عيوب الإدارات العمومية | بوليتيك

بوابة إلكترونية جديدة لاستقبال شكايات المواطنين وتتبع عيوب الإدارات العمومية

منتخبون كبار دقت ساعتهم .. شوفو شنو كيديرو رؤساء الجماعات و الجهات باش يرجعو أغنياء في وقت قياسي..تمويلات مالية بالملايير | بوليتيك

منتخبون كبار دقت ساعتهم .. شوفو شنو كيديرو رؤساء الجماعات و الجهات باش يرجعو أغنياء في وقت قياسي..تمويلات مالية بالملايير

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هبة كتسلم عليكم و كتقدم ليكم هاذ الأغنية | بــووز
منذ 3 ساعات

بالفيديو..هبة كتسلم عليكم و كتقدم ليكم هاذ الأغنية

طقوس خاصة..شوفو كيفاش كايحتافلو المسيحيين بميلاد المسيح بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

طقوس خاصة..شوفو كيفاش كايحتافلو المسيحيين بميلاد المسيح بالدارالبيضاء

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :26 ديسمبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :26 ديسمبر2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 26 ديسمبر 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 26 ديسمبر 2017

﻿

آخر المستجدات

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع
منذ 10 دقائق

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و تحرير محضر في حقها | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.