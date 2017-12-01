حصري.. وكيل أعمال الحافيظي يكشف لـ '' شوف سبور'' عن مستقبل نجم الرجاء في الميركاتو ﻿

كشف محمد فلاحي، وكيل أعمال عبد الإله الحافيظي نجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن مستقبل موكله خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي خاصة بعد تضارب آراء حول انتقاله للدوريات الخليجية.

''شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد فلاحي، وكيل أعمال عبد الإله الحافيظي نجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن مستقبل موكله خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي خاصة بعد تضارب آراء حول انتقاله للدوريات الخليجية.

وقال فلاحي في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، أن أهداف الحافيظي خلال الموسم الحالي هو التتويج بلقب البطولة الاحترافية بعد فوزه بكأس العرش، مؤكدا أنه لن يرحل عن النادي وهو مقبل على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 للمحليين المقرر إجراؤها بالمغرب.

وتابع قائلا :'' من الأفضل للحافيظي خلال هذا الموسم أن يركز على لقب البطولة والمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين أما بخصوص الاحتراف في دول الخليج راه مزال يالله عندو 25 سنة معندو ميدير دابا تما''.