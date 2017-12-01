 حصري.. وكيل أعمال الحافيظي يكشف لـ '' شوف سبور'' عن مستقبل نجم الرجاء في الميركاتو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية | بوليتيك

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و تحرير محضر في حقها | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و

مؤلــم.. السناب شات يُنهي حياة شابة و خطيبها نواحي برشيد | حوادث و حقوق

مؤلــم.. ''السناب شات'' يُنهي حياة شابة و خطيبها نواحي برشيد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء | اقتصاد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء

فيديو لشباب تيلعبو كرة القدم في الطريق السيار | بووز

فيديو لشباب تيلعبو كرة القدم في الطريق السيار

فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

حصري.. وكيل أعمال الحافيظي يكشف لـ '' شوف سبور'' عن مستقبل نجم الرجاء في الميركاتو

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 11:42 حصري.. وكيل أعمال الحافيظي يكشف لـ شوف سبور عن مستقبل نجم الرجاء في الميركاتو | سبور
حصري.. وكيل أعمال الحافيظي يكشف لـ '' شوف سبور'' عن مستقبل نجم الرجاء في الميركاتو
كشف محمد فلاحي، وكيل أعمال عبد الإله الحافيظي نجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن مستقبل موكله خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي خاصة بعد تضارب آراء حول انتقاله للدوريات الخليجية.

''شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد فلاحي، وكيل أعمال عبد الإله الحافيظي نجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن مستقبل موكله خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي خاصة بعد تضارب آراء حول انتقاله للدوريات الخليجية.

وقال فلاحي في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، أن أهداف الحافيظي خلال الموسم الحالي هو التتويج بلقب البطولة الاحترافية بعد فوزه بكأس العرش، مؤكدا أنه لن يرحل عن النادي وهو مقبل على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 للمحليين المقرر إجراؤها بالمغرب.

وتابع قائلا :'' من الأفضل للحافيظي خلال هذا الموسم أن يركز على لقب البطولة والمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين أما بخصوص الاحتراف في دول الخليج راه مزال يالله عندو 25 سنة معندو ميدير دابا تما''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء الحافيظي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الترجي التونسي يقترب من التعاقد مع مدرب مغربي خلق الجدل في البطولة الوطنية | سبور

الترجي التونسي يقترب من التعاقد مع مدرب مغربي خلق الجدل في البطولة الوطنية

هذا حكم مباراة ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني | سبور

هذا حكم مباراة ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني

بعد رشقه بالقارورات.. فوزي البنزرتي يرحل عن الترجي التونسي | سبور

بعد رشقه بالقارورات.. فوزي البنزرتي يرحل عن الترجي التونسي

انفراد .. شاغو يكشف لـ شوف سبور عن تفاصيل عودته للبطولة الاحترافية وسبب رفضه لعرض الكوكب المراكشي | سبور

انفراد .. شاغو يكشف لـ '' شوف سبور'' عن تفاصيل عودته للبطولة الاحترافية وسبب رفضه لعرض الكوكب المراكشي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي | بــووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي | بــووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي

بالفيديو..هبة كتسلم عليكم و كتقدم ليكم هاذ الأغنية | بــووز

بالفيديو..هبة كتسلم عليكم و كتقدم ليكم هاذ الأغنية

طقوس خاصة..شوفو كيفاش كايحتافلو المسيحيين بميلاد المسيح بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

طقوس خاصة..شوفو كيفاش كايحتافلو المسيحيين بميلاد المسيح بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية | بوليتيك
منذ 8 دقائق

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.