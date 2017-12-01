الترجي التونسي يقترب من التعاقد مع مدرب مغربي خلق الجدل في البطولة الوطنية ﻿

دخل فريق الترجي التونسي في مفاوضات جادة مع الإطار الوطني ومدرب فريق الفتح الرباطي وليد الركراكي من أجل الإشراف على النادي مباشرة بعد فترة الانتقالات الشتوية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

دخل فريق الترجي التونسي في مفاوضات جادة مع الإطار الوطني ومدرب فريق الفتح الرباطي وليد الركراكي من أجل الإشراف على النادي مباشرة بعد فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت تقارير تونسية، أن المكتب المسير للفريق التونسي، مقتنع بمؤهلات اللاعب السابق للمنتخب المغربي ومدرب الفتح الرباطي الذي خلق جدلا في أكثر من مناسبة داخل البطولة الاحترافية بسبب تصريحاته المثيرة، مؤكدة أنه يتوفر على كاريزما وشخصية ستقود الفريق للعودة إلى سكته الصحيحة خلفا للمدرب فوزي البنزرتي.

هذا وقد أقيل المدرب البنزرتي من إدارة النادي بسبب الانتقادات اللاذعة من الجماهير، التي لم تغفر له بعد خروجه الموسم الماضي من دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، على يد فريق الأهلي المصري.