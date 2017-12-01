عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و تحرير محضر في حقها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، انطلاق مجريات محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، انطلاق مجريات محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأكد المصدر ذاته أن بداية الجلسة، كانت ساخنة، بعد وقوع ملاسنات بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتابعين، وخاصة المحامية "خديجة الروكاني"، بسبب مقاطعتها نائب الوكيل العام للملك خلال عرضه لمجموعة من الأدلة.

وأوضح ذات المصدر أن علي الطرشي رئيس هيئة الحكم وبسبب الفوضى العارمة التي عرفتها القاعة رقم 7 خلال الجلسة، طلب من كاتب الضبط كتابة محضر في حق المحامية "خديجة الروكاني"، قبل أن يقرر رفع الجلسة.