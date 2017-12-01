بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء ﻿

زفت شركة إينوي خبرا سارا لزبنائها الأوفياء، من خلال تجديدها للعرض الخاص ببرنامج الوفاء الهادف إلى تمكين زبناء إينوي من جمع ومراكمة النقط عند كل تعبئة أو فاتورة أو شهر اشتراك، للحصول على هدايا قيمة

شـــوف تيفي:

زفت شركة إينوي خبرا سارا لزبنائها الأوفياء، من خلال تجديدها للعرض الخاص ببرنامج الوفاء الهادف إلى تمكين زبناء إينوي من جمع ومراكمة النقط عند كل تعبئة أو فاتورة أو شهر اشتراك، للحصول على هدايا قيمة ومزايا حصرية يكون للزبون حق اختيارها بنفسه.

وبهذه المناسبة، اعتبر أحمد الحاكمي المدير المسؤول عن تطوير العروض الجديدة بالشركة، أن الأمر يتعلق بخدمة "نادي إينوي" الجديدة التي تعد سابقة في السوق الوطني للإتصالات، موضحا في هذا الصدد، أن الزبناء غالبا ما يشتكون من كون الفاعلين في القطاع يفرضون عليهم هدايا لا تستجيب دائماً لحاجياتهم ورغباتهم، وهو ما دفعه للتأكيد على كون نادي إينوي الجديد جاء لتلبية هذا الطلب، كما أنه جاء لإبراز قيم إينوي والتزاماته فيما يخص احترام حرية الزبون وكذلك اعتماد الشفافية في التعامل معه.

ودكر بلاغ صحفي للشركة الفاعلة بقطاع الإتصالات، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن نادي إينوي يقوم على مبدأ بسيط وشفاف يخول للزبناء مراكمة النقط عند كل تعبئة أو فاتورة أو شهر اشتراك مع إينوي، وهي النقط التي بالإمكان تحويلها إلى هدايا من اختيار الزبناء في سابقة من نوعها بالمغرب.

وأكد بلاغ إينوي، أن هذا الإمتياز لم يعد مقتصرا على الزبناء المتوفرين على اشتراك، باعتبار أن نادي إينوي الجديد يفتح أبوابه كذلك أمام الزبناء بدون اشتراك ويمكنهم لأول مرة من تحويل التعبئات والمكالمات إلى نقط وبالتالي إلى هدايا مختارة.

وأشارت إينوي في بلاغها الصحفي، أنه بإمكان كل زبناء إينوي الإنضمام لهذا البرنامج منذ اليوم الأول لاشتراكهم في خدمات الفاعل الشامل للإتصالات.