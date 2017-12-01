بعد رشقه بالقارورات.. فوزي البنزرتي يرحل عن الترجي التونسي ﻿

رحل فوزي البنزرتي مدرب الرجاء البيضاوي سابقا عن فريقه الترجي التونسي بحر هذا الأسبوع ليعوضه مساعده معين الشعباني مؤقتا.

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رحل فوزي البنزرتي مدرب الرجاء البيضاوي سابقا عن فريقه الترجي التونسي بحر هذا الأسبوع ليعوضه مساعده معين الشعباني مؤقتا.

وجاء رحيل البنزرتي عن الترجي بعد تلقيه انتقادات لاذعة بداعي عدم تقديم التشكيلة لعروض جميلة رغم أنها تضم مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية.

الترجي التونسي يحتل حاليا الرتبة الأولى برصيد 33 نقطة، بدون هزيمة.

تجدر الإشارة، إلى أنه بعد نهاية المباراة التي جمعت الترجي التونسي ونادي الصفاقسي التونسي نهاية الأسبوع المنصرم بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، رشقت مجموعة من الجماهير الحاضرة بالملعب فوزي البنزرتي بالقارورات.