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فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون

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فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 10:42 فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون | حوادث و حقوق
فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير تم تصويره من داخل إحدى المستودعات بالعيون، يكشف قيام أشخاص بخلط زيت الزيتون بالزيت العادية ''الرومية''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير تم تصويره من داخل إحدى المستودعات بالعيون، يكشف قيام أشخاص بخلط زيت الزيتون بالزيت العادية "الرومية".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المسؤولين عن حماية المستهلك بالدخول على الخط وفتح تحقيق، وفرض مراقبة على المستودعات التقليدية التي تقوم بعمليات الغش.


ومن جهة أخرى، طالب آخرون المصالح الأمنية وأيضا مصالح الدرك بمداهمة هذه المستودعات وإيقاف المتورطين في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيعهم "زيتا مغشوشة".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي زيت الزيتون الزيت الرومية مصالح الدرك الملكي

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