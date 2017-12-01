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انفراد .. شاغو يكشف لـ '' شوف سبور'' عن تفاصيل عودته للبطولة الاحترافية وسبب رفضه لعرض الكوكب المراكشي

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 10:40 انفراد .. شاغو يكشف لـ شوف سبور عن تفاصيل عودته للبطولة الاحترافية وسبب رفضه لعرض الكوكب المراكشي | سبور
انفراد .. شاغو يكشف لـ '' شوف سبور'' عن تفاصيل عودته للبطولة الاحترافية وسبب رفضه لعرض الكوكب المراكشي
كشف أحمد شاغو، المدافع السابق لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تفاصيل عودته للمنافسة داخل البطولة الاحترافية عن طريق الوافد الجديد على القسم الأول نادي الراسينغ البيضاوي بعقد

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف أحمد شاغو، المدافع السابق لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تفاصيل عودته للمنافسة داخل البطولة الاحترافية عن طريق الوافد الجديد على القسم الأول نادي الراسينغ البيضاوي بعقد يمتد لـ 6 أشهر.

وقال شاغو في تصريح حصري، لـ شوف سبور''، أنه توصل بالعديد من العروض الاحترافية من الدوري العماني ومن السعودية إلا أنه فضل الالتحاق بفريق الراسينغ بطلب من المدرب يوسف روسي ورئيس النادي عبد الحق رزق الله مندوزا، رغم إلحاح المكتب المسير لفريق الكوكب الذي طالبه بالعودة لممثل النخيل.

وأوضح، لاعب فريق الراسينغ، أنه رفض عرض الكوكب المراكشي بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها، سيما أنه لم يتوصل بمستحقاته العالقة في ذمة الفريق المراكشي منذ التحاقه بالنادي.

وتابع قائلا:'' فريق الراسينغ يتوفر على لاعبين شباب يفتقدون للتجربة وبدوري سأحاول تقديم الإضافة ومساندة اللاعبين على تحقيق البقاء في قسم الأضواء''.

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شوف سبور المغرب أحمد شاغو الراسينغ البيضاوي

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