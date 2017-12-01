مطربة عالمية تلغي حفلها بإسرائيل تضامنا مع القدس ﻿

كشفت المطربة النيوزيلاندية ''لورد'' عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته في تل أبيب، وذلك عقب تلبيتها لدعوات من نشطاء فلسطينيين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة

"شوف تيفي"

كشفت المطربة النيوزيلاندية "لورد" عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته في تل أبيب، وذلك عقب تلبيتها لدعوات من نشطاء فلسطينيين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل.

وكتبت لورد في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" بداية الأسبوع الجاري: "لقد أجريت العديد من المناقشات مع أشخاص يحملون العديد من وجهات النظر المتباينة، وأعتقد أن القرار الصحيح الذي يجب اتخاذه في هذا التوقيت هو إلغاء الحفل".

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، نشرت بيانا على "تويتر" شكرت فيه لورد على استجابتها للنداءات التي وجهها معجبوها لها من أجل مقاطعة إسرائيل.