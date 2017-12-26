البرلماني مصطفى الشناوي يقدم استقالته من الإشتراكي الموحد بدون مبرر ﻿

أقدم مصطفى الشناوي، البرلماني عن حزب الإشتراكي الموحد، يوم أمس على تقديم استقالته من المجلس الوطني للحزب، ومن كل المهام المرتبطة به، وذلك دون إعلانه عن أسباب استقالته كما صرح بذلك مصدر قيادي

شوف تيفي:

أقدم مصطفى الشناوي، البرلماني عن حزب الإشتراكي الموحد، يوم أمس على تقديم استقالته من المجلس الوطني للحزب، ومن كل المهام المرتبطة به، وذلك دون إعلانه عن أسباب استقالته كما صرح بذلك مصدر قيادي بالحزب لشوف تيفي.

والملاحظ في نص الرسالة المرفق بالخبر فإن المعني بالأمر مصطفى الشناوي لم يكشف أي تفاصيل عن خلفيات الاستقالة ومستقبل وضعه كبرلماني باسم فدرالية اليسار.

مصادرنا أجمعت على أن الخلفيات السياسية التي تقف وراء هذه الاستقالة المفاجئة، لها أسباب داخلية ربطتها بخلافات مع قياداته وعدد من أعضاء المجلس الوطني، خاصة مع اقتراب عقد المؤتمر الوطني لحزب الاشتراكي الموحد.