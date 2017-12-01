هام للحجاج المغاربة بخصوص موسم الحج المقبل ﻿

بحث مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مكتب شؤون الحجاج المغاربة، أحمد قسطاس، اليوم الاثنين بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، عباس قطان،

"شوف تيفي"+"و م ع"

بحث مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مكتب شؤون الحجاج المغاربة، أحمد قسطاس، اليوم الاثنين بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، عباس قطان، الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة خلال موسم الحج المقبل (1439هـ).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قسطاس قوله في تصريح صحفي، إن هذا الاجتماع يروم مناقشة الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة، والاطلاع على المستجدات والتنظيمات الصادرة من الجهة الوصية بالسعودية، لتحقيق النجاح الكامل لمناسك الحج.

وأشار إلى أن عدد الحجاج المغاربة الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا الموسم، يقدر ب 32 ألف حاجا وحاجة، مشيدا في هذا الصدد، بما تقوم به المملكة العربية السعودية من تطوير لمنظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام.

وفي هذا الصدد، ذكر قسطاس بالجهود التي يبذلها المغرب في ما يخص إطلاق برامج وورشات توعوية لفائدة الحجاج قبل القدوم للحج، وذلك للتعريف برحلة الحج منذ القدوم حتى المغادرة بعد قضاء المناسك.

من جانبه، قال عباس قطان، في تصرح مماثل، إن اللقاء ناقش الخدمات التي ستقدمها المؤسسة للحجاج المغاربة في ما يخص الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان بالمشاعر المقدسة والتوعية والإرشاد الديني وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

وأكد قطان أهمية توعية الحجاج والالتزام بجداول التفويج لمنشأة الجمرات والطواف، مشيرا إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.