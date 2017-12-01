فيديو يهز تركيا..شوفو شنو وقع مع أردوغان ﻿

وجد الرئیس التركي رجب طیب أردوغان، أمس الأحد، نفسه في موقف محرج، بعد أن أقدم على دفع مواطن تركي، حاول أن يعانقه خلال إلقائه لكلمة في مدينة ''شیرناق'' الموجودة جنوب شرق تركیا.

"شوف تيفي"

وجد الرئیس التركي رجب طیب أردوغان، أمس الأحد، نفسه في موقف محرج، بعد أن أقدم على دفع مواطن تركي، حاول أن يعانقه خلال إلقائه لكلمة في مدينة "شیرناق" الموجودة جنوب شرق تركیا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية وعربية، فإن ردة فعل أرودغان، أثارت حالة من الذعر في القاعة التي كان سيلقي فيها كلمته، قبل أن یتكفل بعد ذلك حرسه بإبعاد المواطن التركي.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان، ألقى كلمة أمس الأحد بالمدينة التركية بمناسبة المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية وهي المناسبة التي وجه فيها انتقادات لاذعة للساكنة التي لم تصوت لصالح التعديلات الدستورية.