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هذه حقيقة الثروة الكاملة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 08:37 هذه حقيقة الثروة الكاملة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك | دولي
هذه حقيقة الثروة الكاملة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
لا تزال أصداء ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تلوح في أفق الساحة السياسية في مصر بعدما أعلن محامي الرئيس مبارك، أن الوقت حان لرد الاعتبار لموكله.

شوف تيفي:

لا تزال أصداء ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تلوح في أفق الساحة السياسية في مصر بعدما أعلن محامي الرئيس مبارك، أن الوقت حان لرد الاعتبار لموكله.

المحامي فريد الديب نفى وبالقطع في لقاء حواري مع برنامج "على مسؤوليتي" في قناة "صدى البلد"، امتلاك مبارك أي أصول مصرفية خارج البلاد، قائلا : "إن الرئيس السابق عمل منذ 49 عاما، ولم تتجاوز تحويشة العمر له ستة ملايين جنيه مصري".

وأشار الديب إلى أن الرئيس السابق لم يخضع في يوم من الأيام لتحقيقات قضائية في أي دولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفا في الوقت ذاته أن قرار السلطات السويسرية إلغاء تجميد أصول مصرفية مصرية، يؤكد عدم امتلاك مبارك أي أصول في الخارج.

محامي حسني مبارك شدد حسب موقع "روسيا اليوم" على أن لجان استرداد الأموال صرفت على ترجمة الأوراق ومصاريف السفر وغيرهما من الحاجات اللازمة ما لا يقل عن 40 مليون جنيه، مشيرا إلى ضرورة وضع حد للشائعات الكاذبة حول ثروة الرئيس السابق.

وأكد ذات المتحدث أن مبارك "يستحق كل التقدير والاحترام على كل ما تحمله من اتهامات باطلة"، مضيفا أن "على المواطنين أن يدركوا أن هذا الرجل محترم ونظيف اليد، وآن الأوان لأن يرد اعتباره عن تلك الشائعات التي نالته".

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