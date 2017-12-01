باستثناء الرحلات الملكية: إضراب بالمطارات في هذا التاريخ ﻿

قرر تقنيو الملاحة الجوية الانقطاع الكامل والشامل عن العمل في جميع المديريات والمطارات، ابتداء من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23

''شوف تيفي''

قرر تقنيو الملاحة الجوية الانقطاع الكامل والشامل عن العمل في جميع المديريات والمطارات، ابتداء من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، وذلك بسبب ما اعتبروه تجاهل التعليمات الملكية السامية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل يوم 31 أكتوبر 1990، وتتعلق بوحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، موجه إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات وإلى رئيس الحكومة والمفتش العام للقوات الجوية الملكية، فإن الإضراب المزمع الدخول فيه سيستمر لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع استثناء سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ.

وأكد البلاغ إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مبرزا على أنه سيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ، وسيتم مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق، يوم 16 يناير 2018، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل.