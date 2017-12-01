 باستثناء الرحلات الملكية: إضراب بالمطارات في هذا التاريخ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية | بوليتيك

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و تحرير محضر في حقها | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و

مؤلــم.. السناب شات يُنهي حياة شابة و خطيبها نواحي برشيد | حوادث و حقوق

مؤلــم.. ''السناب شات'' يُنهي حياة شابة و خطيبها نواحي برشيد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء | اقتصاد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء

فيديو لشباب تيلعبو كرة القدم في الطريق السيار | بووز

فيديو لشباب تيلعبو كرة القدم في الطريق السيار

فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

باستثناء الرحلات الملكية: إضراب بالمطارات في هذا التاريخ

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 08:26 باستثناء الرحلات الملكية: إضراب بالمطارات في هذا التاريخ | مجتمع
باستثناء الرحلات الملكية: إضراب بالمطارات في هذا التاريخ
قرر تقنيو الملاحة الجوية الانقطاع الكامل والشامل عن العمل في جميع المديريات والمطارات، ابتداء من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23

''شوف تيفي''

قرر تقنيو الملاحة الجوية الانقطاع الكامل والشامل عن العمل في جميع المديريات والمطارات، ابتداء من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، وذلك بسبب ما اعتبروه تجاهل التعليمات الملكية السامية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل يوم 31 أكتوبر 1990، وتتعلق بوحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، موجه إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات وإلى رئيس الحكومة والمفتش العام للقوات الجوية الملكية، فإن الإضراب المزمع الدخول فيه سيستمر لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع استثناء سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ.

وأكد البلاغ إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مبرزا على أنه سيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ، وسيتم مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق، يوم 16 يناير 2018، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المكتب الوطني لتقني سلامة الملاحة المطارات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و تحرير محضر في حقها | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و تحرير محضر في حقها

هام للحجاج المغاربة بخصوص موسم الحج المقبل | مجتمع

هام للحجاج المغاربة بخصوص موسم الحج المقبل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي | بــووز
منذ 4 دقائق

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي | بــووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي

بالفيديو..هبة كتسلم عليكم و كتقدم ليكم هاذ الأغنية | بــووز

بالفيديو..هبة كتسلم عليكم و كتقدم ليكم هاذ الأغنية

طقوس خاصة..شوفو كيفاش كايحتافلو المسيحيين بميلاد المسيح بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

طقوس خاصة..شوفو كيفاش كايحتافلو المسيحيين بميلاد المسيح بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.