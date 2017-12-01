الجمعية العامة تصوت على قرار رفع الحصار العسكري على أقلية الروهينغا المسلمة ﻿

بعد طول انتظار تصاعدت فيه حدة التوتر بين حكومة ميانمار وأقلية الروهينغا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 122 صوتًا، لصالح مشروع قرار يدعو ميانمار إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية

شوف تيفي:

بعد طول انتظار تصاعدت فيه حدة التوتر بين حكومة ميانمار وأقلية الروهينغا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 122 صوتًا، لصالح مشروع قرار يدعو ميانمار إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بحسب وسائل إعلام غربية.

صحيفة ''الغارديان'' البريطانية، أكدت أن 122 دولة صوتت لصالح القرار مقابل رفض 10 دول، من بينها روسيا والصين وسوريا، فيما امتنعت 24 دولة عن التصويت وغابت 37 دولة، من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة.

نفس المصادر أكدت أن القرار الذي تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، يدعو حكومة ميانمار إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار.

يذكر أن الأقلية المسلمة الروهينغا الأكثر اضطهادًا في العالم بحسب الأمم المتحدة، تعيش منذ سنة 2012 مخاوف متزايدة على خلفية مقتل العشرات منها في أعمال عنف طائفية.