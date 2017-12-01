السعودية تسمح للنساء بعدم ارتداء البرقع وتسمح لهن بإظهار وجوههن ﻿

أعلنت المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض، تراجعها عن شرط تغطية الوجه للنساء المراجعات بواسطة ''البرقع''، واكتفت بشرط ارتدائها الحجاب الشرعي.

''شوف تيفي''

أعلنت المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض، تراجعها عن شرط تغطية الوجه للنساء المراجعات بواسطة ''البرقع''، واكتفت بشرط ارتدائها الحجاب الشرعي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية فإن محكمة الرياض، أصدرت تعميما خاصا بهذا الخصوص، واستبدلت به تعميما آخر صدر عنها في العام المنصرم يمنع النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي ودون تغطية الوجه من دخول المحكمة.

وأكدت صحيفة عكاض السعودية أن التعميم الجديد، ينص على توجيهات رئيس المحكمة العامة في الرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلباس محتشم وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية.