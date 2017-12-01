بوابة إلكترونية جديدة لاستقبال شكايات المواطنين وتتبع عيوب الإدارات العمومية ﻿

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر خلال ندوة صحفية نظمتها وزارته صباح اليوم بالرباط ، أن المغاربة على موعد مع إطلاق البوابة

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قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر خلال ندوة صحفية نظمتها وزارته صباح اليوم بالرباط ، أن المغاربة على موعد مع إطلاق البوابة الإلكترونية يوم 9 يناير من السنة المقبلة، من أجل التفاعل مع المواطنين وتتبع معاناتهم اليومية مع الإدراة العمومية.

وأوضح بنعبد القادر أن البوابة الإلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها الدخول إليها لوضع شكاياتهم، حتى يتسنى للوزارة تغطية جميع احتياجات المواطنين والبث في الشكايات المقدمة، والوقوف على عيوب الإدارات العمومية، كما ستساعد على رصد مكامن الخلل التي يعاني منها المواطنون خلال تعاملهم مع الإدارات العمومية، من أجل المحاسبة والإصلاح.

وذكر ذات المتحدث أن الوزارة المنتدبة ستعمل على وضع مساطر مدونة ومعلنة وملزمة، كما ستفرض الوزارة وضع ''شارات'' للموظفين الذين يعملون بشكل مباشر مع المواطنين من أجل محاسبتهم في حال تهاونهم في تقديم الخدمات التي هي حق للمواطنين بقوة القانون.