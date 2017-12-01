 بوابة إلكترونية جديدة لاستقبال شكايات المواطنين وتتبع عيوب الإدارات العمومية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية | بوليتيك

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و تحرير محضر في حقها | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه..محامية المتهمين دارت روينة والقاضي طلب رفع الجلسة و

مؤلــم.. السناب شات يُنهي حياة شابة و خطيبها نواحي برشيد | حوادث و حقوق

مؤلــم.. ''السناب شات'' يُنهي حياة شابة و خطيبها نواحي برشيد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء | اقتصاد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء

فيديو لشباب تيلعبو كرة القدم في الطريق السيار | بووز

فيديو لشباب تيلعبو كرة القدم في الطريق السيار

فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..شوفو كيفاش كيغشو وكيخلطو زيت الزيتون بالزيت الرومية بالعيون

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

بوابة إلكترونية جديدة لاستقبال شكايات المواطنين وتتبع عيوب الإدارات العمومية

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 07:45 بوابة إلكترونية جديدة لاستقبال شكايات المواطنين وتتبع عيوب الإدارات العمومية | بوليتيك
بوابة إلكترونية جديدة لاستقبال شكايات المواطنين وتتبع عيوب الإدارات العمومية
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر خلال ندوة صحفية نظمتها وزارته صباح اليوم بالرباط ، أن المغاربة على موعد مع إطلاق البوابة

شوف تيفي:

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر خلال ندوة صحفية نظمتها وزارته صباح اليوم بالرباط ، أن المغاربة على موعد مع إطلاق البوابة الإلكترونية يوم 9 يناير من السنة المقبلة، من أجل التفاعل مع المواطنين وتتبع معاناتهم اليومية مع الإدراة العمومية.

وأوضح بنعبد القادر أن البوابة الإلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها الدخول إليها لوضع شكاياتهم، حتى يتسنى للوزارة تغطية جميع احتياجات المواطنين والبث في الشكايات المقدمة، والوقوف على عيوب الإدارات العمومية، كما ستساعد على رصد مكامن الخلل التي يعاني منها المواطنون خلال تعاملهم مع الإدارات العمومية، من أجل المحاسبة والإصلاح.

وذكر ذات المتحدث أن الوزارة المنتدبة ستعمل على وضع مساطر مدونة ومعلنة وملزمة، كما ستفرض الوزارة وضع ''شارات'' للموظفين الذين يعملون بشكل مباشر مع المواطنين من أجل محاسبتهم في حال تهاونهم في تقديم الخدمات التي هي حق للمواطنين بقوة القانون.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بنعبد القادرتغطية الوقوف مدونة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية | بوليتيك

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق

البرلماني مصطفى الشناوي يقدم استقالته من الإشتراكي الموحد بدون مبرر | بوليتيك

البرلماني مصطفى الشناوي يقدم استقالته من الإشتراكي الموحد بدون مبرر

منتخبون كبار دقت ساعتهم .. شوفو شنو كيديرو رؤساء الجماعات و الجهات باش يرجعو أغنياء في وقت قياسي..تمويلات مالية بالملايير | بوليتيك

منتخبون كبار دقت ساعتهم .. شوفو شنو كيديرو رؤساء الجماعات و الجهات باش يرجعو أغنياء في وقت قياسي..تمويلات مالية بالملايير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي | بــووز
منذ 14 ثانية

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي | بــووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع مواهب مغربية جات لفاس باش تشارك فبرنامج ستانداب الكوميدي

بالفيديو..هبة كتسلم عليكم و كتقدم ليكم هاذ الأغنية | بــووز

بالفيديو..هبة كتسلم عليكم و كتقدم ليكم هاذ الأغنية

طقوس خاصة..شوفو كيفاش كايحتافلو المسيحيين بميلاد المسيح بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

طقوس خاصة..شوفو كيفاش كايحتافلو المسيحيين بميلاد المسيح بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية | بوليتيك
منذ 7 دقائق

عــــاجل و بالصــور..افتتاح مصلحة جديدة للبطائق الوطنية

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل كركوكي من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل بإمزورن | مجتمع

بالصـــور: فضيحة أخرى من فضائح مساندو حراك الريف..طفل ''كركوكي'' من العراق تحول بقدرة القادر إلى طفل

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

أمطار في هذه المناطق غدا الأربعاء

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب بإمزورن و الحقيقة كشفت أنه طفل كركوكي من العراق | بوليتيك

عــاجل و بالصــور.. مديرية الحموشي تجري بحثا صارما في حق صورة الطفل الذي قيل إنه تعرض للتعذيب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.