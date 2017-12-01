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منتخبون كبار دقت ساعتهم .. شوفو شنو كيديرو رؤساء الجماعات و الجهات باش يرجعو أغنياء في وقت قياسي..تمويلات مالية بالملايير

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 07:18 منتخبون كبار دقت ساعتهم .. شوفو شنو كيديرو رؤساء الجماعات و الجهات باش يرجعو أغنياء في وقت قياسي..تمويلات مالية بالملايير | بوليتيك
منتخبون كبار دقت ساعتهم .. شوفو شنو كيديرو رؤساء الجماعات و الجهات باش يرجعو أغنياء في وقت قياسي..تمويلات مالية بالملايير
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التحقيق في برامج التأهيل الحضري لعدد من المدن عبر جميع التراب الوطني، وشرعت الفرقة في التحقيق في طريقة إنجاز المجالس الجماعية لهذه المشاريع في بعض المدن، حيث

 

''شــوف تيفي''

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التحقيق في برامج التأهيل الحضري لعدد من المدن عبر جميع التراب الوطني، وشرعت الفرقة في التحقيق في طريقة إنجاز المجالس الجماعية لهذه المشاريع في بعض المدن، حيث خصصت لها ملايير الدراهم.

وحسب مصادر ''الصباح'' فإن التحقيقات انطلقت من مدينة الجديدة، حيث من المحتمل أن تطيح بعدة رؤوس “كبيرة”، استفادت من الكعكة، وتضيف الصحيفة، أن مسؤلا كبيرا تحول في ظرف قياسي من الفقر إلى الغنى، متورط في ملف فساد بعض أموال التأهيل الحضري التي استفاد منها مجلس الجديدة في عهد الرئيس السابق.

واستحوذ هذا ''المنتخب الكبير'' الذي اقتربت ساعته حسب الصحيفة، من جل المشاريع التي مولت عن طريق الدعم المخصص لبرامج التأهيل الحضري، بعدما تدخل لفائدته “سماسرة” ينحدرون من فاس، معروفون داخل المديرية العامة للجماعات المحلية. وتتوقع مصادر مقربة من هذا الملف أن يزلزل العديد من الأسماء، التي استفادت كثيرا، على حساب تأهيل المدينة، وفق شروط النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة.

وحسب المصدر ذاته، فان شخصين معروفين ظلا، كل واحد منهما يملك مكتب دراسات ومقاولة، يتبادلان منافع وصفقات جل المشاريع المخصصة في إطار التأهيل الحضري، الأمر الذي يفرض على صناع القرار الجدد في المديرية العامة للجماعات المحلية، فتح تحقيقات شاملة لمعرفة الأسباب الخفية التي تجعل الشخصين المنحدرين من فاس، يسيطران على كل شيء، ويتدخلان لفائدة بعض رؤساء الجماعات من أجل الحصول على تمويلات مالية بالملايير، بهدف تحسين المشهد الحضري للمدن، وتطوير وتقوية عمليات الشراكة مع الجماعات الترابية.

هـــذا وتشمل برامج التأهيل الحضري التي ستعرف تحقيقات شاملة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عدة مجالات، نظير الطرق والأرصفة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الاقتصادية والثقافية والرياضية.

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